İSKİ’ye Milyonluk Para Cezası

İstanbul Üsküdar’da denize atık su deşarjı yapıldığı iddiaları sonrası bölgede denetim yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri, İSKİ’nin Marmara Denizi’ne kanalizasyon suyu ve gıda atığı döktüğünü tespit ederek 1 milyon 337 bin 354 lira para cezası kesti.

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Bakanlık, İstanbul'daki Üsküdar Kuleli Mahallesi Kuleli Caddesi'nde denize atık su deşarjı olduğu ihbarı üzerine başlatılan incelemenin tamamlanmasının ardından basın açıklamasında bulundu.

İSKİ’YE 1 MİLYON 337 BİN LİRALIK CEZA

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımız il müdürlüğü ekiplerince Üsküdar'daki Kuleli Caddesi'nde kanalizasyon suyu ve gıda atıklarının denize döküldüğü tespit edilmiş, Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Marmara Denizi'ndeki kirliliğe İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı İSKİ'nin deşarjının neden olduğu belirlenmiştir. İlgili Çevre Kanunu'na istinaden İSKİ'ye 1 milyon 337 bin 354 lira idari ceza uygulanmıştır."

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Kaynak: AA

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