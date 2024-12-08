Belediyeler, AFAD, İSKİ... Bakanlık İstanbul'u Mercek Altına Aldı, Altı Hafta Sürecek

İçişleri Bakanlığı’nın bakanlık çatısı altındaki kurum ve kuruluşların 2024 yılı kış teftişi için İstanbul’da büyük denetim başladı. Mülkiye Teftiş Kurulu’ndan görevlendirilen müfettiş heyetinin altı hafta boyunca İstanbul Valiliği bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve kaymakamlıklar üzerinden tüm ilçe belediye başkanlıklarıyla birlikte üç havalimanı, Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, AFAD, Göç İdaresi, Nüfus İdaresi, Ambarlı Deniz Limanı, İSKİ, İETT’yi denetleyeceği bildirildi.

T24’te yer alan habere göre, bakanlık birimlerine yönelik 2024 Yılı Kış Teftiş Programı’nda İstanbul Valiliği’nin de yer aldığı bildirildi. Bakan Ali Yerlikaya’nın talimatıyla İstanbul’u 20’ye yakın müfettiş bakanlıkla bağlantısı olan tüm kamu kurum ve kuruluşlarını denetleyecek. Müfettişler, denetlemeler sonucunda hazırlayacakları raporları bakanlığa gönderecek. Denetimlerde, adli veya idari iş ve işlemlerde belirlenecek eksiklikler ve suçlar sonrasında bakanlıktan soruşturma izni isteyerek savcılıklara suç duyurusunda bulunacak.

Bakanlık müfettişleri, İstanbul Valiliği merkezli denetimlerinde, İstanbul Valisi Davut Gül’e doğrudan bağlı olan valilik birimlerinin yanı sıra tüm kenti mercek altına alacak. Müfettişler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Jandarma Komutanlığı, İstanbul Sahil Güvenlik Komutanlığı, Atatürk, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarını, Ambarlı Limanı’nı, 39 ilçenin kaymakamlıklarını, İstanbul AFAD Müdürlüğü, İstanbul Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, İstanbul Göç İdaresi Müdürlüğü, İstanbul Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile İstanbul Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nü denetleyecek.

BELEDİYELER MERCEK ALTINDA

Müfettişler, aynı denetimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın (İBB) yanı sıra kaymakamlıklar üzerinden 39 ilçenin belediye başkanlıklarını, İBB’ye bağlı İSKİ ve İETT’yle birlikte Marmara Belediyeler Birliği Başkanlığı, İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği Başkanlığı ve Tarihi Kentler Birliği Başkanlığı’nı iş ve işlemlerini kontrol edecek.

İçişleri Bakanlığı’nın İstanbul denetimi yaklaşık 6 hafta sürecek. Müfettişler, yarın iş başı yapacak. Müfettiş grubu, kendi aralarındaki iş bölümü çerçevesinde, denetleme yapacakları kamu kurum ve kuruluşlarından bilgi ve belge almaya başlayacak.

İstanbul Valiliği, teftişte uyulması gereken kurallarla ilgili bağlı bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına özel talimat yazısı gönderdi.

Valiliğin talimat yazısında, Mülkiye Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümleri kapsamında müfettişlere çalışabilecekleri uygun çalışma mekânları sağlanması istendi. Aynı zamanda sağlanacak çalışma alanlarının eksikliklerinin tamamlanması belirtilen yazıda, teftiş edilecek birimlerdeki amir ve memurların izinlerinin zorunluluk olmadıkça teftiş dönemi öncesi veya sonrasında kullandırılacak şekilde planlaması talimatı verildi.

EKSİKLİKLERİN TAMAMLANMASI İSTENDİ

Valilik yazısında; yine Mülkiye Teftiş Kurulu Yönetmeliği’nin hükmü gereğince, bir önceki teftiş sonuçlarının gereğinin yerine getirilip getirilmediği konularına müfettişlerce öncelikle bakılacağı vurgulanırken, “önceki teftiş raporlarının ilgililerce yeniden gözden geçirilmesi ve varsa eksiklikleri tamamlanması” istendiği kaydedildi.

Valiliğin talimat yazısı sonrasında İBB’nin Saraçhane’deki merkez binasında, kurumu denetleyecek dört Mülkiye başmüfettişinin kullanması amacıyla özel ofis oluşturuldu. Müfettişler, bu ofiste, belediye bünyesinde faaliyette bulunan birimlerinin yetkililerini davet ederek iş ve işlemler hakkında bilgi alacak.

Kaynak: T24