İBB’ye İğneden İpliğe Denetim! Bakanlık İmamoğlu'nu Radara Aldı, İşte 260 Sayfalık 'Teftiş Raporu'

İçişleri Bakanlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Valiliği ve bağlı birimlerini Mülkiye teftişine tabi tuttu. 2024 yılı kış teftişi programı çerçevesinde, İstanbul’un tüm ilçeleri mercek altına alındı.

T24 yazarı Tolga Şardan, bu denetimlerin nasıl gerçekleştiğine dair, bazı detayları köşesine taşıdı.

Şardan, İBB’de de görev alan Mülkiye Teftiş Kurulu’na bağlı müfettişlere yönelik denetime ilişkin şunları aktardı: 2024 yılındaki İçişleri Bakanlığı’nın yerel yönetimlere yönelik yaz ve kış teftişleri hakkındaki rehber, 260 sayfadan oluştu. Belediyenin incelemeye alınan birimlerine geçmeden önce; bizzat İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da görev ve yetkileri nedeniyle incelemeye alındığını belirteyim.

İBB ENVANTERİNDEKİ HER ŞEY İNCELENECEK

İncelemede İBB’nin taşınır ve taşınmaz mal işlemlerini de inceleyeceğini belirten Şardan “Özellikle halen yürürlükteki Taşınır Mal Yönetmeliği çerçevesinde İBB’nin envanterinde bulunan taşınır tüm malların ve eşyaların, kayıtlarının tutulmadığına bakılacak” dedi.

İHALELER ÖZEL KADRAJDA

Müfettişlerin incelemelerde daha çok Kamu İhale Yasası’na yoğunlaştığını vurgulayan Şardan, ihalelerde uyulması gereken hususlardan, mal alımlarına ilişkin muayene ve kabul işlemlerine kadar çok sayıda işlemin mercek altına alındığını yazdı.

“İBB, İĞNEDEN İPLİĞE DENETLENİYOR”

Mülkiye müfettişlerinin çalışmaları bu kadarla sınırlı olmadığını aktaran Şardan İSKİ ve İETT incelemesine ilişkin şunları söyledi: İETT ve İSKİ’nin denetlemesi için tıpkı diğer birimler ve ihalelerin incelenmesinde kullanıldığı gibi iki ayrı teftiş rehberi hazırlandı. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu, İETT için 111 sayfalık, İSKİ’ye yönelik ise; 150 sayfalık denetim rehberi hazırladı. Uzun sözün kısası; İBB, iğneden ipliğe denetleniyor.

ERKEN SEÇİM İDDİASI TEFTİŞİ ÖNEMLİ KILDI

Müfettişlerin üç hafta daha İBB’de çalışacağını, raporları şubat ayında bakanlığa teslim edeceklerini yazan Şardan, TBMM’nin erken seçim kararı alma olasılığının İBB’deki teftiş ile sonuçlarını daha önemli hale getirdiğini belirtti.

Kaynak: T24