Kayıp 2 Balıkçıdan 1'inin Cansız Bedeni Bulundu

Samsun'da tekneyle denize açılıp kaybolan 2 balıkçıdan Halil Kayış’ın cansız bedenine ulaşıldı. Muharrem Sevgili’yi arama çalışmaları bugün de devam edecek.

Kayıp 2 Balıkçıdan 1'inin Cansız Bedeni Bulundu

Çarşamba ilçesi Costal Limanı'ndan 22 Aralık'ta Muratım 55 isimli tekneyle denize açılan Halil Kayış ve Muharrem Sevgili'ye (52) ulaşılamayınca arama çalışması başlatıldı. Balıkçılara ait tekne, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği dalgıçları ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı botunda bulunan su altı görüntüleme cihazı ile dün, limandan yaklaşık 1 kilometre açıkta 7 metre derinlikte bulundu.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği dalgıçları, İl Jandarma Komutanlığı personeli, Samsun, Tokat ve Sinop'tan gelen AFAD görevlileri, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile sivil toplum kuruluşu ekipleri tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmalarına, dün havanın kararmasıyla ara verildi.

Kayıp 2 Balıkçıdan 1'inin Cansız Bedeni Bulundu - Resim : 1

Gece saatlerinde balıkçılar tarafından Karabahçe Mahallesi mevkiinde kıyıda ceset bulundu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yapılan incelemede, cesedin kayıp balıkçılardan Halil Kayış'a ait olduğu belirlendi. Kayış'ın cenazesi Samsun Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Muharrem Sevgili’yi arama çalışmalarının bugün de devam edeceği bildirildi.

Kayıp 2 Balıkçı 4 Gündür AranıyorKayıp 2 Balıkçı 4 Gündür AranıyorGüncel

İstanbul Boğazı Gemi Trafiği Askıya Alındıİstanbul Boğazı Gemi Trafiği Askıya AlındıGüncel

Kaynak: DHA

Kullanılmış Poşet Çayların Faydasını Duyan Çöpe Atmaktan Vazgeçiyor Kullanılmış Poşet Çayların Faydasını Duyan Çöpe Atmaktan Vazgeçiyor
İzmir'de Müftülük Görevlisi Silahla Vurularak Öldürülmüştü; Şüpheli Tutuklandı Müftülük Görevlisini Öldürmüştü; Şüpheli Hakkında Yeni Gelişme
81 İldeki Kiracılara Kötü Haber! Ansızın Evsiz Kalabilirsiniz 81 İldeki Kiracılara Kötü Haber! Ansızın Evsiz Kalabilirsiniz
CANLI BLOG | Narin Cinayetinde Gözler Bugünkü Duruşmada... Mahkeme Heyeti Kararından Vazgeçmedi: Güran Ailesi Salona Alınmadı Amca Salim Önce Kolluk Kuvvetlerini Sonra Medyayı Suçladı