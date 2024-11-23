İstanbul Boğazı Gemi Trafiği Askıya Alındı

İstanbul Boğazı gemi trafiği, Anadolu Kavağı önlerinde ağları birbirine dolanan balıkçı tekneleri nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı

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İstanbul Boğazı Gemi Trafiği Askıya Alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin askıya alındığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “İstanbul Boğazı gemi trafiği, Anadolu Kavağı önlerinde ağları birbirine dolanan balıkçı tekneleri nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.” denildi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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