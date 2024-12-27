İzmir'de Müftülük Görevlisi Silahla Vurularak Öldürülmüştü; Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de 2 ay önce müftülükte göreve başladığı öğrenilen 35 yaşındaki Selman Başer'i tabancayla vurularak öldürülmesi olayında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan cinayet şüphelisi S.D., tutuklandı.

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İzmir'de Müftülük Görevlisi Silahla Vurularak Öldürülmüştü; Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Beydağ ilçesinde geçtiğimiz salı günü sabah saatlerinde Selman Başer (35), daha önceden kavgalı olduğu S.D. tarafından tabancayla vuruldu. Başer'in vücuduna 11 mermi isabet ederken, zanlı olay yerinden kaçtı.

SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

İhbar üzerine müftülüğe gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Selman Başer'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayın ardından kayıplara karışan zanlı S.D. ise kısa süre sonra Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Ödemiş Organize Büro Amirliği ekipleri ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakalandıktan sonra Turgutlu Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İzmir’e gönderildi.

Zanlının emniyetteki ilk ifadesinde, Selman Başer ile daha önce Muğla'nın Datça ilçesinde kavga ettikleri, kavganın ardından kendisinde görme bozukluğu meydana geldiği ve cinayeti de bu yüzden işlediğini söylediği öne sürülmüştü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

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