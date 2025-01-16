Rıza Akpolat Dışında Tutuldu: Tüm Şirketlere Tedbir Kararı

SEYHAN AVŞAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütü hakkında “ihaleye fesat karıştırma” ve “rüşvet” suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında 4 gün önce Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı. Gözaltı süresinin dolmasıyla beraber şüpheliler bugün İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Soruşturma kapsamında Aziz İhsan Aktaş’ın da aralarında olduğu şüphelilerin şirketlerine tedbir konulduğu öğrenildi.

Başsavcılık kaynakları Rıza Akpolat’ın mal varlığına ise herhangi bir tedbir konulmadığını açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi