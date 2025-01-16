Vedat Milor Hastalığını İlk Kez Açıkladı: Midye ve Balık Yediği İçin...

Ünlü gurme Vedat Milor, hastalığını ve neden hastalandığını ilk kez açıkladı. Ellerinin titremesi nedeniyle parkinson hastası olduğu düşünülen Milor, bunun gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

'PARKİNSON MU?'

Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, Armağan Çağlayan'ın sunduğu "Gör Beni" programına konuk oldu. Sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Milor, Armağan Çağlayan'ın "Ellerinizin titremesi parkinson mu?" sorusuna yanıt verdi.

MİDYE VE BALIĞA DİKKAT

Milor, ellerinin ve ayaklarının uyuşmaya başlamasının 15 yıl önce başladığını dile getirdi. Doktora gittiğini ama bir türlü ellerinin ve ayaklarının neden uyuştuğunun anlaşılamadığını belirten Milor, midye ve balıklardaki tehlikeye dikkat çekti.

Civa zehirlenmesi yaşadığını belirten Vedat Milor şöyle konuştu:

"Nihayetinde his kaybı olmaya başladı, polinöropati denilen olay görüldü. Mesela dizinize vurulduğunda ayağınızın kalkması lazım ama kalkmıyor. Neyse ki doktorum akıl etti ve ağır metal testi yaptırdı. Vücudumda çok yüksek miktarda civa bulundu. Civa zehirlenmesi olmuş ve o civa da gidip sinirlerin etrafındaki tabakaları aşındırmış.

'BİN YILDA DÜZELECEK'

O yüzden zorladığım zaman bir şeyleri tutmak için semptomlar ortaya çıkıyor. Civa neden olur, rivayetler muhtelif ancak daha çok mesela midye. İskele babalarından çıkarılan midye ya da bazı balıklarda çok bulunuyor. Bir de tarımda kullanılan pestisit kaynaklı arsenik var. Ülkemizde bunlardan çok bulunuyor. Doktorum aşağı yukarı sinirlerimin 1000 yılda düzeleceğini söyledi."

CİVA ZEHİRLENMESİ NEDİR?

Civa zehirlenmesi, vücuda civa (Hg) maddesinin aşırı miktarda girmesi sonucu meydana gelen zehirlenme durumu. Civa, doğada bulunan ve endüstriyel faaliyetlerde, bazı termometrelerde, pillerde ve diş dolgularında bulunan bir element. Vücuda girdiğinde, özellikle sinir sistemi, böbrekler ve diğer organlar üzerinde ciddi zararlar verebilir.

Civa zehirlenmesinin belirtileri şunlar olabilir:

- Sinir sistemi etkilenmesi (titreme, hafıza problemleri, koordinasyon bozuklukları, depresyon, anksiyete)

- Böbrek sorunları (idrar miktarının değişmesi, böbrek fonksiyonlarında azalma)

- Solunum problemleri (öksürük, nefes darlığı)

- Cilt döküntüleri, ağızda metalik tat

- Baş ağrısı, halsizlik, mide bulantısı, kusma

- Civa, buhar, toz veya sıvı formda vücuda girebilir. En yaygın yolları ise soluma, yutma veya cilt temasıdır. Civa zehirlenmesi tedavi edilmezse, uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Tedavi genellikle zehirlenmeye yol açan civa türüne, miktarına ve maruziyet süresine göre değişir.

Kaynak: Haber Merkezi