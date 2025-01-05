Vedat Milor'dan Kent Lokantası Yorumu: Et Yemeğine Şaşırdı, Makarnayı 'Al Dante' Buldu

Türkiye'nin ünlü gastronomi yazarlarından Vedat Milor, Üsküdar’daki Kent Lokantası’nı ziyaret etti. Vedat Milor'a İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Dr. Buğra Gökce ve eşi Linda Milor eşlik etti.

Vedat Milor'ın ziyareti sırasında Kent Lokantası’nın menüsünde mercimek çorbası, patatesli et yemeği, makarna ve tatlı vardı.

'BU FİYATA EVDE KARNINI DOYURAN VAR MI?'

Vedat Milor, Kent Lokantası'nın ucuzluğuna dikkat çekerek, "Tabldot burada 40 lira. Evde 40 liraya karnını doyuran varsa lütfen bize de bildirin" dedi. Milor, menünün doyurucu ve yemeklerin ev lezzetinde olduğunu belirtti.

Kent Lokantası'na geleceğinden kimsenin haberi olmadığını belirten Milor, yemeklerin hijyenik bir ortamda sunulduğunu dile getirdi.

YEMEKLERİ BEĞENDİ Mİ?

Vedat Milor, patates yemeğinde kullanılan dana etinin yumuşaklığına dikkat çekti ve tek eksiğin karabiber olduğunu ifade etti.

Makarnaların genellikle çok pişirildiğinin altını çizen Milor, Kent Lokantası'nda ise bu durumun söz konusu olmadığını belirtti. Milor, “Bu yemeğin 40 lira olması inanılmaz bir şey. Mercimek çorbası çok lezzetli, ben dana eti sevmem ama yavaş pişirmişler çok lezzetli, makarnaya da şaşırdım al dante pişirmişler” dedi.

'DÜZGÜN BİR ESNAF LOKANTASI'

Vedat Milor, Kent Lokantaları için şu yorumda bulundu:

“Burası bir aşevi olsa insan kendini farklı hissedebilir. Düzgün bir esnaf lokantası. İnsanların onurunu kırmıyor. Ekrem İmamoğlu zamanın ruhunu okumuş.”

'AL DANTE' TEKNİĞİ

"Al Dante" makarna, pirinç veya sebze gibi yemekler pişirilirken, malzemenin fazla yumuşamadan, hafifçe sert kalacak şekilde pişirilmesi gerektiğini ifade eder.

Bu pişirme yöntemi, özellikle makarnada tercih edilen bir kıvamdır. Makarna dışarıdan piştiği halde içinde hafifçe sert kalır, böylece daha iyi bir doku ve tat elde edilir.