Hastaneler Dolup Taştı: Yeni Virüs Salgını Hızla Yayılıyor

Çin’in Vuhan eyaletinde ortaya çıkmasıyla 7 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüsün (Kovid-19) ardından, aynı ülkede farklı bir solunum yolu virüsünün yayılması dünyada endişe yarattı. İnsan metapnömovirüsü (HMPV) vakalarının artmasıyla hastanelerde aşırı kalabalıklaşma yaşandı.

Independent ve Newsweek'te yer alan haberlere göre, söz konusu virüs acil durum önlemlerinin alınmasına neden olurken kamuoyunda da büyük endişeye yol açtı. Çin’deki hastanelerde maske takan kişilerin görüntüleri sosyal medyada yayılması, yerel haberlerde HMPV’nin koronovirüs salgını dönemimin ilk sahnelerine benzediği konusunda yorumlandı. Hastalığın başta çocuklar olmak üzere yayılımının devam ettiği öğrenildi.

Hastalığın yayılımını önlemek amacıyla bir dizi önlem uygulanırken, Pekin yönetiminden gelen açıklamalar, bu hastalığın kış aylarında yaşanan normal bir olay olarak görüldüğünü ortaya koydu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, açıklamasında, solunum yolu enfeksiyonlarının kış aylarında zirve eğiliminde olduğunu hatırlattı.

HMPV NEDİR?

İnsan metapnömovirüsü (Human Metapneumovirus, HMPV), 2001 yılında keşfedilmiş bir virüs olup, solunum yolu enfeksiyonlarına neden olmaktadır. HMPV’nin bulaşması, tıpkı grip veya soğuk algınlığı gibi yakın temas ve damlacık yoluyla gerçekleşir.

Dünya genelinde yaygın bir şekilde görülen bu virüs, özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf bireyler için ciddi riskler taşır. Virüs, burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, ateş, hırıltılı nefes alma ve nefes darlığı gibi belirtilerle kendini gösterir. Bazı durumlarda enfeksiyon bronşit veya zatürreye dönüşerek ciddi komplikasyonlara neden olabilir.

Kaynak: Haber Merkezi