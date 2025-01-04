Gıda Skandalı Danimarka'ya Sıçradı! Türkiye'den Alınan Üzüm Yapraklarında 'Pestisit' Tehlikesi

Türkiye’den yurt dışına gönderilen ürünlerde, Avrupa Birliği kapsamında kullanımı yasak olan ya da belirlenen limitlerin çok üstünde kullanılan maddeler çıkmaya devam ediyor. Bu kez de Danimarka, Türkiye'den aldığı üzüm yapraklarında pestisit tespit etti. Ürünler ya Türkiye geri gönderilecek ya da imha edilecek.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi'nde (RASFF) üzüm yapraklarının risk derecesi 'ciddi' olarak yer aldı.

PESTİSİT NEDİR?

Pestisitler, tarımda kullanılan mahsullere zararlı canlıları öldürmek için kullanılıyor. Pestisit insanlar için risk oluşturabiliyor. Bazı pestisitler kanserojen olabiliyor, bazıları ise sinir sistemini etkiliyor.

Pestisitin anlık etkileri, burunda yanma, batma ve kaşıntı, boğaz ve cilt tahrişi, döküntü olabiliyor. Bulantı ve baş dönmesi de yaygın olarak görülüyor.

Pestisitin sağlığa zararları uzun vadede kendini gösteriyor. Beyin hasarı, doğum kusurları, kısırlık, böbrek, akciğer hasarları pestisitin uzun vadede etkileri olabiliyor.

Beyin gelişimi, uyku döngüsü, stres gibi vücut sürecini düzenleyen hormonlara müdahale eden kimyasallar endokrin bozucu olarak biliniyor. Bazı pestisit çeşitleri endokrin bozucu olarak hareket ederek kanser, gelişim sorunları ve kısırlık gibi etkilerle hayvanlara ciddi zararlar veriyor.

Kaynak: Haber Merkezi