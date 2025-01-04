Denetimlere Bu Kez Limon Takıldı, Polonya'da Tespit Edildi

Türkiye'den ihraç edilen gıda ürünlerinde tehlikeli maddeler çıkmaya devam ediyor. Son olarak Polonya’ya, Türkiye’den ihraç edilen limonlarda pestisit metil klorpirifos tespit edildi.

Mert Odabaş Mert Odabaş
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Denetimlere Bu Kez Limon Takıldı, Polonya'da Tespit Edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, ürünlerinde zararlı madde bulunan Türkiye’deki firma ve markaları belirli aralıklarla ifşa etmeye devam ediyor. Bu ifşalarla çok sayıda firmanın, piyasaya sunduğu ürünlerde halk sağlığını tehlikeye atan katkı maddeleri kattığı ortaya çıkarılmıştı.

Gıdada insan sağlığını tehdit eden ürünlerin duyurulması ise sadece bakanlık tarafından kamuoyuyla paylaşılan ifşa listeleriyle sınırlı kalmıyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) de çeşitli ülkelerdeki kontrollerde zararlı madde içeren ürünleri tespit ederek duyuruyor. RASFF listelerinde Türkiye’den ihraç edilen ürünler kendine sıklıkla yer buluyor.

BU KEZ LİMON DENETİMLERE TAKILDI

Daha önce farklı ülkelerden Türkiye'ye iade edilen çeşitli gıda ürünlerin ardından bu kez de limon da zararlı maddeler tespit edildi. Polonya’da marketlerde yapılan denetimlerde Türkiye’den ithal edildiği açıklanan limonlarda pestisit ve metil klorpirifos çıktı.

Denetimlere Bu Kez Limon Takıldı, Polonya'da Tespit Edildi - Resim : 1

RİSKLİ OLARAK TANIMLANDI

RASFF tarafından yapılan açıklamada bu ürüne dikkat edilmesi gerektiği notu düşülürken, risk seviyesi ise ‘potansiyel riskli’ olarak tanımlandı.

Denetimlere Bu Kez Limon Takıldı, Polonya'da Tespit Edildi - Resim : 2

PESTİSİT NEDİR?

Tarımda, bakteri, virüs, haşere gibi ürünlere zarar veren etkileri ortadan kaldırmak için kullanılan pestisitin insan sağlığı için ciddi tehlikeler barındırıyor.

Pestisitin sağlığa zararları uzun vadede ortaya çıkabiliyor. Beyin hasarı, doğum kusurları, kısırlık, böbrek, akciğer hasarları pestisitin uzun vadede insan vücudunda yarattığı hasarlardan bazılarıdır.

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