‘Şifa’ Denilerek İçiliyordu Resmen Zehir Çıktı, Grip Olanların İlk Tercihiydi

Kış aylarının gelmesiyle birlikte soğuk algınlığı, nezle ve grip gibi hastalıklar arttı. İlaç kullanmak istemeyenlerin tedavi için ilk başvurduğu yol ise bitki çayları oldu. Dr. Durmuş Ali Aslanlar, insanların hastalıklardan korunmak için ilk tercihleri olan bitki çayları için uyardı.

“ÇOK MASUM BİR ŞEY DEĞİL”

Aslanlar, “İlaç kullanan vatandaşlarımız için bitkisel çay kullanmak çok masum bir şey değil. Bitkisel çaylar, bu ilaçlarla etkileştiği için ilacın etkisini azaltabiliyor. Tedavinin etkinliğini azaltabiliyor veya ilacın yan etkisini arttırabiliyor. Bu da değişik problemlere, insan sağlığında zararlı durumlara yol açabiliyor” dedi.

“YEMEKLERDEN BİRKAÇ SAAT ÖNCE”

Bitki çaylarının hangi oranda tüketilmesi gerektiğini açıklayan Aslanlar “Hangi çayın demlenerek, hangi çayın kaynatılarak kullanıldığı çok önemli. Çünkü bir çay demlenmesi gerekirken kaynatırsanız etkileri azalabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bitkisel çayları genelde yemeklerden birkaç saat önce ve birkaç saat sonra kullanmalıyız” dedi.

“Bir günde iki fincandan fazla bitkisel çay kullanılmamalı” diyen Aslanlar “Belki 3’üncü fincan, ama 3’üncü fincandan sonra kesinlikle kullanılmamalı” diyerek uyardı.

“İLAÇ GİBİ ZARARLI”

Dr. Aslanlar, şunları söyledi: Vatandaşımız bu çayların doğal olduğu için zararsız olduğunu düşünüyor. Böyle bir şey yok. Tabii bunlarda ilaç gibi zararlı yan etkileri olabiliyor. İnsanlar, ‘Bu çayları her hastalıkta kullanabilirim, bu çaylar her derde deva’ diye düşünüyor.

“KÜFLER ZEHİR OLUŞTURUYOR”

Doğru ve hijyenik ortamlarda kurutulmayan bitkilerin zehirleme olasılığının yüksek olduğunu belirten Dr. Aslanlar, “Bu bitkisel ürünler, çaylar, karaciğerde toksik etkileri oluşabiliyor. Bitki çaylarının kurutulması çok önemli. Küfler oluşabiliyor, bu küfler de aflatoksin adında bir zehir oluşturuyor. Bu zehrin karaciğere toksik zararlı durumları var. Aflatoksin aynı zamanda doğrudan kanserojen bir madde” dedi.

Kaynak: DHA