Kamuda Özelleştirme Furyası: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'ndan Milyar Dolarlık Satış

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, kamu mülkiyetindeki taşınmazları özelleştirerek gelir elde etmeye devam ediyor.

Sık aralıklarla internet sitesinde bir gayrimenkul ilanı yayınlayan Özelleştirme İdaresi, tarlalardan konut alanlarına, turizm imarlı arsalardan lojman binalarına kadar birçok taşınmazı satışa çıkarıyor.

ONAY YETKİSİ CUMHURBAŞKANLIĞINDA

Özelleştirme kapsam ve programına alınan arazilere ilişkin her türlü imar planı/değişikliği yapma/yaptırma yetkisi Özelleştirme idaresi Başkanlığı’na aitken bu satış işlemlerine onay verme kararı ise Cumhurbaşkanlığı makamı tarafından yapılıyor.

BİNLERCE TAŞINMAZ ELDEN ÇIKARILDI

Kamuya ait gayrimenkulleri tek tek elden çıkarılırken bugüne dek Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın sattığı toplam taşınmaz adedi 6 bin 295 oldu. Bu satışlardan elde edilen gelir 4 milyar 829 milyon dolara ulaştı. Bu satışların yaklaşık yüzde 90’ının AKP iktidarı döneminde olduğu dönemde yapılması dikkat çekti.

Ekonomik krizin etkisini hissettirdiği 2021 yılından itibaren gayrimenkul satışlarında yükseliş yaşandı. 2020 yılında 22 milyon dolar olan arazi satışı, 2021'de 187 milyon dolara, 2022'de 441 milyon dolara çıktı. 2023' yılında satışlardan elde edilen gelir 179 milyon dolar olurken, 2024’in ilk 10 ayında 77.6 milyon dolarlık satış yapıldı.

SATIŞLARDA TAKSİT İMKANI

Taşınmazlar için kapalı zarfla teklif alınırken, görüşmeler yapılarak pazarlık usulü ihaleler ile satış işlemi tamamlanıyor.

Alıcılara ihale bedelini peşin veya taksitle ödeme imkanı da tanınıyor. Vadeli ödemelerde; ihale bedelinin asgari yüzde 40'ı peşin, vadeye bırakılan tutarı ise 12 ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en fazla 48 ay taksit yapılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi