İşte Vedat Milor'un 'Maymun Değilim' Tepkisinin Perde Arkası: Neden Sinirlendiğini Anlattı

Lahmacuncuda izinsiz bir şekilde videosunun çekilmesine tepki gösteren Vedat Milor, o anları anlattı. Milor, “Ben fark etmeden karşımda kamera var, lokantacı birini tutmuş 10 dakikadır benim videom çekiliyor. İstemediğim şeyler de var. Özel hassasiyetim de var"

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İşte Vedat Milor'un 'Maymun Değilim' Tepkisinin Perde Arkası: Neden Sinirlendiğini Anlattı

Gittiği bir lahmacuncuda izinsiz bir şekilde videoya çekilmesine tepki gösteren Vedat Milor, o gün neler yaşandığını anlattı. Milor, gösterdiği tepkiyi “Ben fark etmeden karşımda kamera var, lokantacı birini tutmuş 10 dakikadır benim videom çekiliyor. İstemediğim şeyler de var. Özel hassasiyetim de var" dedi.

TV100’de Muhabbet Kralı programına katılan Vedat Milor, lahmacun restoranında yaşananları şöyle anlattı:

"Orada benim tepki verdiğim olay şu. Kendimiz gidiyoruz ve videoyu bir arkadaşım çekiyor, kendi YouTube kanalımda paylaşıyoruz. Habersiz gidiyoruz ve paramızı ödüyoruz" diyen Milor, şunları söyledi: "Ben zaten çekiyorum. Ben fark etmeden karşımda kamera var, lokantacı birini tutmuş 10 dakikadır benim videom çekiliyor. İstemediğim şeyler de var.

'MOTOR FONKSİYONLARIMI ETKİLEYEN RAHATSIZLIĞIM VAR'

Özel hassasiyetim de var. Çünkü yıllar önce çok ciddi bir civa zehirlenmesinden dolayı motor fonksiyonlarımı etkileyen bir rahatsızlığım var. Bunu da göstermek istemiyorum. Ya da ağzım açıkken göstermek istemiyorum. Benim rızam olmadan videomun çekilmesini istemedim."

Mahremiyet hakkı olduğunu vurgulayan Milor, “Benim iznim rızam olmadan videomun çekilmesini ben istemem, bunu kimse istemez. Bunu söylediğimde beyefendi videoyu durdurmak yerine 'Estağfurullah' diyor ama çekime devam ediyor. İlk defa böyle bir şey başıma geldi" dedi.

Milor sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Zaten çok beğendim lahmacunu, çok başarılıydı, onu da söyledim. Benim tepkim kendimi korumak. Karşı taraf daha çok mağduru oynayıp kaçak dövüşüyor. Beni rencide ediyor aslında. Şu ana kadar kaç kişi fotoğraf çektirmek istenmesi sevgi belirtisi olarak alıyorum. Tek bir ricam oluyor o da fotoğraflarda tabela olmasın. Orada şef arkamdan 'tabelayı da göster' deyince tepkim ortaya çıktı."

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