Vedat Milor, Kent Lokantası'na Gitti! Herkes Yorumunu Merak Ediyor

YouTube kanalında gittiği restoran ve lokantalara ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Vedat Milor, bu kez de Üsküdar'daki İBB'ye ait Kent Lokantası'nı ziyaret etti. Sosyal medya kullanıcıları merakla Milor'un Kent Lokantası'ndaki yemeklere dair yorumunu bekliyor.

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Vedat Milor, Kent Lokantası'na Gitti! Herkes Yorumunu Merak Ediyor

Gastronomi yazarı Vedat Milor, Üsküdar’daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Kent Lokantası’nı ziyaret etti. Milor'un bu ziyareti sonrası Kent Lokantısı'na dair yorumları sosyal medyada merak konusu oldu.

Sosyal medya kullanıcıları, Milor'un ziyareti sonrası geçtiğimiz günlerde lahmacun yediği lokantada yaşadığı tartışmayı hatırlattı.

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