Vedat Milor, Kent Lokantası'na Gitti! Herkes Yorumunu Merak Ediyor

Gastronomi yazarı Vedat Milor, Üsküdar’daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Kent Lokantası’nı ziyaret etti. Milor'un bu ziyareti sonrası Kent Lokantısı'na dair yorumları sosyal medyada merak konusu oldu.

Sosyal medya kullanıcıları, Milor'un ziyareti sonrası geçtiğimiz günlerde lahmacun yediği lokantada yaşadığı tartışmayı hatırlattı.