Baraj Gölünde Bulundu! Tam 4 Bin Metrekare
Çorum'un Alaca ilçesinde, Koçhisar Barajı Gölü'nde denetim yapan ekipler su içinde tam 4 bin metrelik kaçak ağ buldu. Sudan çıkarılan ağ, Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne götürüldü.
Çorum'da Alaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kaçak avcılara karşı denetim başlattı. Koçhisar Barajı Gölü'nde yapılan denetimler sırasında su içinde 4 bin metrekarelik kaçak ağ tespit edildi.
BALIKLAR SU BIRAKILDI, AĞ İMHA İÇİN ALINDI
Kaçak avcıların bıraktığı 4 bin metre uzunluğundaki balık ağı baraj gölünden çıkarıldı. Ekiplerce kıyıya çıkarılan ağdaki balıklar tekrar suya bırakıldı. Bulunan kaçak ağ, imha edilmek üzere Alaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne götürüldü.
Kaynak: AA
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