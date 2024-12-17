Baraj Gölünde Bulundu! Tam 4 Bin Metrekare

Çorum'un Alaca ilçesinde, Koçhisar Barajı Gölü'nde denetim yapan ekipler su içinde tam 4 bin metrelik kaçak ağ buldu. Sudan çıkarılan ağ, Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne götürüldü.

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Çorum'da Alaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kaçak avcılara karşı denetim başlattı. Koçhisar Barajı Gölü'nde yapılan denetimler sırasında su içinde 4 bin metrekarelik kaçak ağ tespit edildi.

BALIKLAR SU BIRAKILDI, AĞ İMHA İÇİN ALINDI

Kaçak avcıların bıraktığı 4 bin metre uzunluğundaki balık ağı baraj gölünden çıkarıldı. Ekiplerce kıyıya çıkarılan ağdaki balıklar tekrar suya bırakıldı. Bulunan kaçak ağ, imha edilmek üzere Alaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne götürüldü.

Kaynak: AA

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