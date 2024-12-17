Baraj Gölünde Bulundu! Tam 4 Bin Metrekare

Çorum'da Alaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kaçak avcılara karşı denetim başlattı. Koçhisar Barajı Gölü'nde yapılan denetimler sırasında su içinde 4 bin metrekarelik kaçak ağ tespit edildi.

BALIKLAR SU BIRAKILDI, AĞ İMHA İÇİN ALINDI

Kaçak avcıların bıraktığı 4 bin metre uzunluğundaki balık ağı baraj gölünden çıkarıldı. Ekiplerce kıyıya çıkarılan ağdaki balıklar tekrar suya bırakıldı. Bulunan kaçak ağ, imha edilmek üzere Alaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne götürüldü.

Kaynak: AA