Muş’ta Yürek Burkan Görüntü! Dondurucu Soğukta Uçamadı, Konduğu Yerde Can Verdi
Kar yağışının ardından soğuk havanın etkisini gösterdiği Muş’ta parkta bulunan bir güvercinin donarak ölmesi görenlerinin yüreğini burktu. Güvercinin öldüğünü sabah spor yapmak için parka gelen kişi fark etti.
Son günlerde etkisini artıran dondurucu soğuklar Muş’ta hayatı olumsuz etkiledi. Soğuk havanın etkisiyle kent merkezindeki Göletli Park'ta görenlerinin yüreğini yaktı. Sabah spor yapmak için parka gelen Kutbettin Çelik, hareketsiz halde duran güvercini fark etti. Çelik, yakından baktığında güvercinin donarak öldüğünü anladı. Çelik, bu anı cep telefonunun kamerası ile kaydetti.
Kaynak: İHA
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