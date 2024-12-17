Change.Org Verileri Açıkladı! Bu Yıl En Yüksek Ses Hayvanlar İçin Çıktı

Toplumsal olaylarla ilgili imza kampanyalarının düzenlenebildiği Change.org Türkiye, “Türkiye’nin Değişim Haritası: 2024’te Değişim İçin Atılan Adımlar ve Halkın Talepleri” adlı raporunu yayımladı. Raporda en çok desteklenen imza kampanyasının, hayvan katliamının önünü açan yasaya tepki gösteren vatandaşların imzaladığı “Yasayı Geri Çek” olduğu görüldü.

Change.org Türkiye, raporunda şu ifadeler yer verdi:

“Rapora göre bu yıl imza kampanyalarına toplam 6 milyonun üzerinde imza atıldı ve 91 kampanya başarıyla sonuçlandı. Yılın en fazla imzalanan kampanyası, sokak hayvanlarıyla ilgili yeni düzenlemeye karşı başlatılan 'Yasayı Geri Çek' kampanyası oldu.

EN ÇOK İMZA ALANLARDAN BİRİ DE TEĞMENLER

Zeytinliklerin madencilik faaliyetine açılmasının engellenmesi, Google’ın Atatürk’ün tanımını değiştirmesi, lösemi tedavisinde kullanılan bir ilacın SGK geri ödeme listesine alınması, ‘On beşinde kız ya erde gerek ya yerde’ şeklindeki cinsiyetçi deyimin TDK sözlüğünden çıkarılması, kredi kartı limitinden alınacak verginin geri çekilmesi yılın öne çıkan başarılı kampanyaları arasında yer aldı.

En fazla imzalanan 10 kampanya arasında Eğitim-İş Sendikası’nın laik ve bilimsel eğitim için başlattığı kampanya, teğmenlerin ihraç edilmesine karşı başlatılan kampanya ve yurt dışı çıkış harcının kaldırılmasını talep eden kampanya da yer aldı.”

HAYVAN HAKLARINA BÜYÜK DESTEK

2024’ün en fazla imzalanan 10 kampanyası; Katliama, Barınaklara Toplamaya Hayır! #YasayıGeriÇek 448 bin 954 imza, İbrahim Keloğlan Tutuklansın #ErosiçinAdalet 327 bin 749 imza, Laik ve Bilimsel Eğitimi, Atatürk’ü ve Cumhuriyeti Yok Sayan Eğitim Programına Hayır! 65.624 imza, Hayvana Şiddet ve Tecavüze Hapis Yatarı Olan Cezalar Verilsin 53 bin 153 imza, Teğmen Ebru Eroğlu'nun Görevine Başlama Hakkını Destekleyin 51 bin 973 imza, Sayın Cumhurbaşkanı Lütfen Leblebi’nin Gözlerine Bakın ve Yasayı Veto Edin 50 bin 643 imza, 23 Aralık 2023 ‘Dünya Şehit Çocuklar Günü’ olarak ilan edilsin 44 bin 946 imza, Dilan Polat için Adil Bir Yargılama Talep Ediyoruz 46 bin 791 imza, Anayasa Mahkemesi Hayvanların Katliamının Önünü Açan Yasayı İptal Etsin 37 bin 312 imza, Yurt Dışı Çıkış Harcı Kaldırılsın 34.520 imza."

Kaynak: ANKA