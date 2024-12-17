CHP'li Ağbaba, Meclis'te Ateş Püskürmüştü... AKP'li Osman Gökçek'ten '600 Milyon Liralık Ev' Yanıtı

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Meclis’teki bütçe görüşmeleri kapsamında yaptığı konuşmada, eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Melih Gökçek ve AKP’li milletvekili oğlu Osman Gökçek'e kritik sorular sordu.

AKP’li Osman Gökçek’in malikanesine ilişkin dikkat çeken verilen paylaşan Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:

"Şu evin arsası 4 bin metrekare olarak alınmış. Kim almış, Osman Gökçek almış. Kimden alınmış Korkutata ailesinden. Son büyümüş büyümüş 14 bin metrekare olmuş. Bu arsayı satan kim? Şaşırmayacaksınız, Beyaz TV’nin yönetim kurulu üyesi. Allah aşkına, şimdi AK Partililere söylüyorum. Elinizi vicdanınıza koyun. Bir yoksulluğa, yanan çocuklara bakın, haksızca zenginleşenlere bakın, bir de Osman Gökçek’in malikanesine bakın. Bu malikaneyi dünyada 3 kişi yapar. Bir Kolombiya’daki uyuşturucu baronları, iki Arap şeyhleri, üç hırsızlar. Şimdi size soruyorum, Osman Gökçek kim?

Allah aşkına, Allah aşkına bakın, bir ev, bir bekar adam 250 metrekare kapalı havuzu niye yapar ya? 160 metrekare salonu niye yapar? 110 metrekare eğlence odasını niye yapar ya? Niye yapar? Acaba babası onu dinozor parkına götürmediği için mi eğlence odası yapıyor? Bu evin değeri muhtemelen 600 milyon değerli arkadaşlar."

OSMAN GÖKÇEK '600 MİLYON LİRA'YI YALANLAMADI

CHP'li Ağbaba'nın sözleri üzerine, AKP Ankara Vekili Osman Gökçek, TBMM İç Tüzüğü gereği 'sataşmadan' söz aldı. Ağbaba'nın bahsettiği evi mal varlığında belirttiğini söyleyen Gökçek, evin 600 milyon liralık değerini ise yalanlamadı.