Son 3 Günde Üçüncü İETT Faciası

İstanbul’da son 3 günde İETT otobüslerinin karıştığı kazalara bir yenisi daha eklendi. Başakşehir'de durağa yanaşan İETT otobüsünün çarptığı 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, İSTOÇ Yolu durağına yanaşan Hidayet Y'nin İETT otobüsü, savrularak yoldan geçen 2 yayaya çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri otobüsün çarptığı Ömer Ersin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Ali Tiyek ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı olay yerinde cumhuriyet savcısı da çalışma yaptı.

Daha sonra Ömer Ersin'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, çalışmaların ardından tekrar açıldı.

Öte yandan, durağın olduğu caddeye otobüsün döndüğü, Ersin ve Tiyek'in de kaza öncesi yürüdüğü anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İSTANBUL’DA PEŞ PEŞE İETT KAZALARI

Son 3 günde İstanbul’un Beşiktaş ve Beyoğlu ilçelerinde de İETT otobüslerinin karıştığı kazalar meydana gelmişti. Beşiktaş'ta 4. Levent mevkii Konaklar Mahallesi’ndeyolculuk yaptığı minibüsten inen Lütfiye Koyunoğlu, durağa yürümeye başladı. O sırada yolcu almak için durağa ilerleyen 500T hat numaralı 34 BEZ 179 plakalı Tuzla-Cevizlibağ seferini yapan İETT otobüsünün şoförü Kemal B. (61) Koyunoğlu’na çarptı.

Otobüsün altında kalan kadın, başının üstünden otobüsün arka lastiğinin geçmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu kadının cenazesi, savcılık kararıyla çevredeki bir hastanenin morguna kaldırıldı.

BEYOĞLU’NDA 11 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ

Beyoğlu'nda Gümüşsuyu mevkisindeki duraktan hareket eden İETT otobüsü, geri manevra yaptığı sırada Nesrin Cuma'ya (11) çarptı.

Otobüsün sürücüsü, çevredekilerin bağırışları üzerine aracı durdururken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Nesrin Cuma, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan sürücü H.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA