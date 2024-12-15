İstanbul'da İki Ayrı Otobüs Faciası! Bir Kadının Kafası Paramparça Oldu, 11 Yaşındaki Çocuk Öldü

Korkunç olay, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde 4. Levent mevkii Konaklar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolculuk yaptığı minibüsten inen Lütfiye Koyunoğlu, durağa yürümeye başladı. O sırada yolcu almak için durağa ilerleyen 500T hat numaralı Tuzla-Cevizlibağ seferini ypan İETT otobüsünün şoförü Kemal B. (61) Koyunoğlu’na çarptı.

OTOBÜS BAŞININ ÜSTÜNDEN GEÇTİ

Otobüsün altında kalan kadın, başının üstünden otobüsün arka lastiğinin geçmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu kadının cenazesi, savcılık kararıyla çevredeki bir hastanenin morguna kaldırıldı. Şoför Kemal B. ise polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

'PARAMPARÇA OLMUŞ'

Olayla ilgili konuşan bir esnaf, "Kadının biri büfenin önünde çığlık atıyordu. Merak ettim, neden çığlık atıyor diye merak ettim gittim baktım. Yerdeki bayana otobüsün vurduğunu görmüş. Yanına gittim baktım, kadının kafası paramparça olmuş yerdeydi. Ambulans çağırdılar ölmüştü" dedi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

BİR DİĞER FACİA DA BEYOĞLU'NDA

Beyoğlu'nda meydana gelen faciada da 11 yaşındaki Nesrin Cuma'ya İETT otobüsü çarptı. Hastaneye kaldırılan Nesrin kurtarılamadı. Otobüs şoförü ise gözaltına alındı.

Kaynak: DHA