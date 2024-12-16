Beşiktaş'taki Feci Ölümde İETT Otobüsü Şoförü Tutuklandı
Beşiktaş'ta minibüsten inip durağa yürüyen kadına çarpan İETT otobüsü çarparak olay yerinde can verdi. İETT otobüsünün şoförü, "taksirle öldürme" suçundan tutuklandı.
Dün Beşiktaş 4. Levent mevkii Konaklar Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, minibüsten inerek durağa yönelen Lütfiye Koyunoğlu'na, 500T Tuzla-Cevizlibağ hattında çalışan Kemal B. (61) idaresindeki İETT otobüsü çarptı. Otobüsün ezdiği kadın feci şekilde hayatını kaybederken, gözaltına alınan otobüs şoförü Kemal B. “taksirle öldürme” suçundan adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı.
Kaynak: İHA