Yaşlılık Maaşı Alan Vatandaşlar İsyanda: Ayda Bir Kez Yumurta Görüyorum

Ekonomik kriz herkesin belini büktü. Vatandaşlar hayatını devam ettirmek de zorlanıyor. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşlılık maaşı alan vatandaşlar, maaşlarının en az 10 bin lira olması gerektiğini ifade etti.

Yaşlılık maaşı alan Zeki Cankurt, şöyle konuştu:

"65'lik maaşı alıyorum ben geçinemiyorum. 4 bin 700 lira maaşım. Geçinemiyorum yetmiyor yetmiyor. Yumurta alıyorum et de alamıyorum. Hayatta daha et alamadım, hiç alamadım. Tavuk da alamadım. Yetmiyor, tüp var, o var, bu var. Tarlam takımım da yok. Maaşımız 10 bin lira olsun, biz de insan gibi yaşayalım."

YUMURTA BİLE YOK!

Mehmet Tatar ise "65'liklere acıyan yok mu? İşçileri düşünüyoruz diyorsunuz, emeklileri düşünüyoruz diyorsunuz, bu 65'likleri yok mu sayıyorsunuz arkadaş. En azından 10 bin lira almamız lazım. Sadaka veriyor gibi bir para veriyorlar onunla da zaten geçinemiyoruz. Tezgahta hamallık yapıyorum burada. Fazla ne diyeyim ki piyasa belli. Maaş yetmiyor, yevmiyeye gidiyoruz yetmiyor. Sonumuz ne olacak ben de bilmiyorum. Yılda bir onu da konu komşuda bulabilirsek (et) yiyoruz. Ne yapacaksın kardeşim nereden bulacaksın ki? Adam da onu da babasının hayrına veriyor verirken. Ayda bir yumurta ya görüyorum ya görmüyorum. Yalan yok. 8- 10 bin lira olacak ki 65'lik maaşlılar en azından soğan ekmek yesin" dedi.

Bir başka yaşlılık maaşı alan vatandaş, "Ya nereden versin adam ötekine vermiyor ki Bağ-Kur'luya vermiyor. Ona da 12 ile 13 bin lira para veriyor. Bana vermez bu adam. Bu tahminen vermez. Yok nereden yetecek, yemek parası bile yapmaz" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA