Memur Zammı Son Dakika Açıklaması! Yüzde 10,40 Zam Garantiydi: Memur Maaşlarına 'Refah Payı' Talebi

Son dakika: Memur zammı Ocak 2025’te 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olması ile netlik kazanacak. Memur zam oranı belirlenirken enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı etkili oluyor. Peki memur zammı ne kadar olacak?

6 AYLIK ENFLASYONDA SON RAKAM HEYECANI

Memur emeklisi ve çalışan memurların zam oranının belirlenmesi için sadece 1 veri kaldı. 3 Ocak 2025’te TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyonu sonrası Emekli Sandığı kapsamındaki milyonların yeni aylıkları belli olacak. Son açıklanan Kasım ayı enflasyonu ile 5 aylık enflasyon farkı yüzde 4,15 olurken, garanti zam oranı da yüzde 10,40 oldu. Bu rakamlar sonucu en düşük memur maaşı için 43,283 TL kesinleşmiş oldu. En düşük memur emeklisi aylığı da 19.837 TL’ye yükseldi.

YÜZDE 15 EK ZAM TALEBİ

Ancak 6 aylık enflasyon tahminlerine göre memur zammının yüzde 12-14 aralığında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu oran geçmiş dönem zamlarının yanından bile geçemezken memurlar arasında zammın düşük kalacak olması nedeniyle rahatsızlık başladı. Konuya ilişkin açıklama ise Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın’dan geldi.

Yalçın, “Memur maaşlarına 2025 yılı için toplu sözleşme teklifimiz olan yüzde 15 oranında ek zam ocak ayında uygulanmalıdır" çağrısında bulundu. Ücret artışları enflasyonu körüklüyor algısıyla ücretlerin baskılandığı anlayışın terk edilmesi gerektiğini söyleyen Yalçın, "Merkez Bankası'nın beklentisi, devletin hedefi, işverenin teklifi, hakemin kararı tutmadı. Sonuç olarak, kamu görevlilerinin etki etmediği fakat etkilendiği büyük bir maliyet ve mağduriyet tablosuyla karşı karşıyayız” ifadesini kullandı.

MEMUR MAAŞINA REFAH PAYI TALEBİ

Ali Yalçın, "Maaş zammından daha fazlasının vergi olarak ödeneceği matrah ve tarife sisteminden vazgeçilmeli" çağrısında bulunurken şöyle devam etti:

“Az kazanandan az, çok kazanandan çok verginin alındığı, gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlendiği adil bir vergi sistemi tesis edilerek, çalışanlar yüksek vergi yükünden kurtarılmalıdır. Uluslararası sözleşmeler ve Anayasal güvence altında olan toplu sözleşme kazanımlarımızın, bürokratik tercihler, tasarruf genelgeleri ve yüksek yargı kararlarıyla yok sayılmasından vazgeçilmeli, koruyucu giyim ve fazla çalışma ücreti kazanımlarımız eksiksiz uygulanmalıdır. Hakem Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanımızın taahhüdü yerine getirilmeli, 1. dereceye 3600 ek gösterge hayata geçirilmelidir.”

Meclis'teki bütçe görüşmesinde taleplerinin dikkate alınmasını isteyen Yalçın, "Kamu hizmetinin kalitesi için en zor şartlarda dahi fedakârca çalışan memurlarımız, hak ettikleri değeri bulsun, ocak maaşında refah payı olsun istiyoruz” dedi.

OCAK AYI ZAMLI MEMUR MAAŞLARI

MEMUR EMEKLİ ZAMMI TAHMİNİ RAKAMLAR

Kaynak: Haber Merkezi