Diyarbakır'da Ameliyathanede Skandal! Bakanlık Soruşturma Başlattı

Diyarbakır Tabip Odası'na (DTO) yapılan bir ihbar sonucu bir kamu hastanesinde "ameliyathanede bulunmaması gereken medikal çalışanlarının bulunduğu ve hasta için kullanılacak cihazı taktıkları" tespit edildi. Hastane yönetimi ilgili hekimler hakkında hem Sağlık Bakanlığı hem de DTO soruşturma başlattı.

“CİHAZLARIN KULLANIMINDA MEDİKALCİLER MÜDAHİL OLUYOR”

Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Veysi Ülgen, skandal olaya ilişkin şunları söyledi: Tıp çok gelişti. Bu gelişmeyle beraber sağlık alanında medikal cihazlar kullanılıyor. Bu medikal cihazları kullanacak personel eksikliği var. Sağlık personeli eksik olduğundan dolayı cihazların kullanımında medikalciler müdahil oluyor. Hatta ameliyatlara bile müdahil olabiliyorlar. Bu doğru değil, hekimin kontrolü dışında eğitim almamış hiç kimsenin ameliyathaneye girmesi doğru değil. Bu konuyla ilgili açmış olduğumuz bir soruşturma var.

“MEDİKALCİLER BOŞLUKTAN FAYDALANIYORLAR”

Sağlık Bakanlığı’nın da ayrı bir soruşturma yaptığını ifade eden Dr. Veysi Ülgen, şöyle devam etti: Bu soruşturmanın seyri hakkında bilgi veremem ama bu konu hakkında bize çok duyumlar geliyor. Mesele insanları cezalandırmak değil, mesele bu olayları yaratan koşulları ortadan kaldırmaktır. Medikal ürünlerde vatandaşı tercihe zorlamak doğru bir şey değil. Medikal ürünlerinin fiyatlarının hepsinin aynı olması ve sağlığa uygun olması gerekiyor. Sağlıkta iyi malzeme, kötü malzeme olmaz. Ama bakıyoruz piyasada medikal alanda eğitim alanların sayı az ve sağlık personeli yetişemediği için medikalciler boşluktan faydalanıyorlar. Personel eksikliği olduğu için malzemeleri kullanmak için ameliyata giriyorlar. Böyle bir boşluk olmamış olsaydı onlar da ameliyata girmezlerdi.

Kaynak: ANKA