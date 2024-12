Sedat Peker Gündeme Getirmişti! Tartışmaların Odağındaki Otel Hakkında Flaş Gelişme

Bodrum'un Torba Mahallesi’nde bulunan Paramount Hotel olarak bilinen ve daha sonra 'Be Premium' adıyla hizmet veren otel bu kez de 'The Plaza Bodrum' olarak hizmet vermeye başlayacaktı. Paramount Hotel, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in 'ifşa videoları'nda yer alıyordu ve Peker otele Sezgin Baran Korkmaz'ın 'çöktüğünü' iddia etmişti.

Tartışmaların odağındaki otelle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 'The Plaza Bodrum' adıyla hizmet vermesi beklenen otelin ÇED raporu iptal edildi ve belediye tarafından mühürlendi. Yüksek fiyatlarıyla dikkat çeken otelin sezon fiyatlarının gecelik bin eurodan başlayıp 30 bin euroya kadar çıktığı öğrenildi.

SEDAT PEKER GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in 2021 yılında yayınladığı videolarla kamuoyunun gündemine gelmişti. Peker, bu videolarda söz konusu otelde tatil yapan isimlerle ilgili iddialarda bulunmuştu.

İddialara göre, Veyis Ateş başta olmak üzere birçok gazeteci, yargı mensubu, bürokrat Paramount Hotel’de ücretsiz tatil yapmıştı. Peker, otele Sezgin Baran Korkmaz’ın ‘çöktüğünü’ de öne sürmüştü.

Kaynak: İHA