1 Yıldır Yol Kenarlarında Pusu Kurdu Ama Sürücüler Farkında Değil: Aynı Anda 4 Araca Birden Ceza Kesiyor
Trafikte yeni dönem başlıyor. Türkiye’nin yerli ve milli radar sistemi MEDAR MTS, aynı anda 4 aracı tespit edip anında ceza kesiyor. Gece görüşlü ve yapay zeka destekli bu sistem, hem şehir içi hem de şehirler arası yollarda hız ihlallerini saniyeler içinde tespit edip anınca ceza kesiyor.
Kaynak: İHA
Türkiye’nin yerli ve milli radar teknolojisi MEDAR MTS, trafik denetimlerinde devrim yaratıyor. Başta Bursa olmak üzere birçok ilde aktif olarak kullanılan bu sistem, aynı anda 4 farklı aracın hızını tespit ederek anında ceza kesebiliyor. Mobil radar sistemlerinde yeni bir dönem başlatan MEDAR MTS, motosikletten tıra kadar tüm taşıt türlerini etkili bir şekilde izleyerek trafikte caydırıcılığı artırıyor.
GECE GÜNDÜZ DEMEDEN SIKI TAKİPTE
Yerli üretim olan MEDAR MTS, sadece gündüz değil, gece ve olumsuz hava koşullarında da yüksek verimlilikle çalışıyor. Gece görüş kabiliyeti ve yapay zeka desteği sayesinde araçların plaka, hız, renk, marka ve cins bilgilerini analiz ederek ihlalleri saniyeler içinde belgeleyebiliyor. Her tespit, hem fotoğraf hem de video kaydıyla kayıt altına alınıyor.
HIZ SINIRINI AŞAN ARAÇLARA ANLIK CEZA KESİLİYOR
Sistem, hız sınırını aşan araçların bilgilerini anlık olarak PolNet ağı üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü’ne iletiyor. Böylece sürücülere ceza süreci manuel bir denetime gerek kalmadan otomatik olarak uygulanıyor. Rastgele denetim dönemi sona ererken, tüm işlemler dijital ortamda güvenli şekilde gerçekleşiyor.
AYNI ANDA 4 ARACI TAKİP EDENBİLİYOR
Savunma Sanayi Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle Radarsan Radar Teknolojileri tarafından geliştirilen MEDAR MTS, operatör gerektirmeyen yapısıyla kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor. Sistem, dört şeritli yollarda aynı anda 4 aracı takip edebilmesiyle dikkat çekiyor.
BAYRAMDA BİNLERCE SÜRÜCÜYE CEZA YAĞDI
MEDAR MTS, geçtiğimiz Ramazan Bayramı boyunca 6 bine yakın hız ihlali tespit ederek bu sürücülere anında ceza kesilmesini sağladı. Bu rakam, sistemin ne denli etkin kullanıldığının ve yaygınlaştığının bir göstergesi olarak öne çıkıyor.
MOBİL RADAR SİSTEMLERİNDE YENİ DÖNEM
Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltmayı hedefleyen bu teknoloji, aynı zamanda trafik güvenliğini artırarak stratejik katkı sağlıyor. Yerli üretim avantajı sayesinde hem maliyetler düşüyor hem de ülkenin savunma altyapısı güçleniyor. Başta Bursa olmak üzere, 81 ildeki trafik ekipleri tarafından aktif olarak kullanılan MEDAR MTS, mobil radar denetimlerinin yeni yüzü olarak kabul ediliyor.
Mobil radar sistemlerinde yeni bir dönem başlatan MEDAR MTS, motosikletten tıra kadar tüm taşıt türlerini etkili bir şekilde izleyerek trafikte caydırıcılığı artırıyor.