1 Yıldır Yol Kenarlarında Pusu Kurdu Ama Sürücüler Farkında Değil: Aynı Anda 4 Araca Birden Ceza Kesiyor

MOBİL RADAR SİSTEMLERİNDE YENİ DÖNEM

Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltmayı hedefleyen bu teknoloji, aynı zamanda trafik güvenliğini artırarak stratejik katkı sağlıyor. Yerli üretim avantajı sayesinde hem maliyetler düşüyor hem de ülkenin savunma altyapısı güçleniyor. Başta Bursa olmak üzere, 81 ildeki trafik ekipleri tarafından aktif olarak kullanılan MEDAR MTS, mobil radar denetimlerinin yeni yüzü olarak kabul ediliyor.

Mobil radar sistemlerinde yeni bir dönem başlatan MEDAR MTS, motosikletten tıra kadar tüm taşıt türlerini etkili bir şekilde izleyerek trafikte caydırıcılığı artırıyor.