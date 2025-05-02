Dünyanın En Misafirperver Şehirleri Belli Oldu: Türkiye’den Sadece Bir Şehir Listeye Girebildi

Yurt dışında yaşayanların değerlendirmeleriyle şekillenen en misafirperver şehirler listesi belli oldu. InterNations tarafından yapılan kapsamlı araştırmada, katılımcılardan bulundukları şehirlerde ne kadar sıcak karşılandıkları, yerel halkın arkadaş canlılığı ve yeni arkadaşlıklar kurmanın kolaylığı gibi başlıklarda puanlama yapmaları istendi.