Yeni Evlenecek Çiftler Yandı: Altına Sınırlama Getirildi: Düğünlerde Artık Bu Takılar Yasaklandı

YENİ EVLENECEK ÇİFTLER DİKKAT

Uygulama kapsamında evlenen Emre ve Büşra Tıkır çifti ise sade düğün anlayışının hem ekonomik hem de ruhsal açıdan daha rahatlatıcı olduğunu dile getirirken başka bir çift ise birikim açısından kötü olduğunu belirtti. Uygulamanın yaygınlaşması halinde pek çok çiftin evlilik yolunda daha kolay adım atabileceği ifade edildi.