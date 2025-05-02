Yeni Evlenecek Çiftler Yandı: Altına Sınırlama Getirildi: Düğünlerde Artık Bu Takılar Yasaklandı
Düğünlerde yeni dönem başlıyor. Afyonkarahisar'da yeni uygulamayla birlikte 3 gün süren düğün organizasyonları 1 güne indirildi ve geleneksel masraflar azaltıldı. Ayrıca altına ve kıyafete sınırlama getirilerek toplam düğün masrafları neredeyse yüzde 50 oranında azaltıldı. Düğünde en fazla 4 bilezik, 2 yüzük ve 1 çift küpeye izin verildi.
Kaynak: İHA
2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesinin ardından aile kurumunu koruma ve ekonomik yükleri hafifletme hedefiyle Afyonkarahisar’da dikkat çeken bir uygulama hayata geçirildi. Sülümenli, Çayırbağ ve Susuz beldelerinde belediye meclisleri tarafından alınan tavsiye kararları doğrultusunda, 3 gün süren düğün organizasyonları 1 güne indirildi ve geleneksel ama yüksek maliyetli birçok uygulama kaldırıldı, altına ve kıyafete sınırlama getirildi.
YÜZDE 50 ORANINDA MASRAFLAR AZALDI
Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’nın yönlendirmesiyle yürürlüğe giren bu kararlar kapsamında, düğünlerde ciddi maliyet oluşturan kına gecesi ve hamam etkinliği gibi organizasyonlara son verildi. Böylece ailelerin düğün harcamalarında yaklaşık yüzde 50 oranında azalma sağlandı.
ALTINA SINIRLAMA GETİRİLDİ! EN FAZLA 4 BİLEZİK TAKILACAK
Yeni düzenlemeyle birlikte, gelinlere takılabilecek takılar da sınırlandırıldı. En fazla 4 bilezik, 2 yüzük ve 1 çift küpeye izin verilirken, gelin ve damadın abartılı kıyafetler giymesi de yasaklandı. Belediyelerden yapılan açıklamada, "Görsel şova dönüşen ve gereksiz harcamalara yol açan düğünler, toplumsal yapıyı olumsuz etkiliyor" denildi.
DÜĞÜN MASRAFLARI 4 MİLYONDAN 1,5 MİLYONA DÜŞTÜ
Sülümenli Belediye Başkanı Hüseyin Varol, uygulamanın beldede büyük bir ihtiyaca yanıt verdiğini belirtti. Varol, "Eskiden üç gün süren düğünlerde sadece yemek masrafı 500 bin TL’ye ulaşıyordu. Şimdi bunu 100 bin TL’ye kadar çektik. Hamam etkinliği gibi gelenekleri de kaldırarak bu kalemleri sıfırladık. Önceden evlilik süreci toplamda 4 milyon TL’ye mal olurken, artık 1.5 milyon TL’ye tamamlanabiliyor" dedi.
YENİ EVLENECEK ÇİFTLER DİKKAT
Uygulama kapsamında evlenen Emre ve Büşra Tıkır çifti ise sade düğün anlayışının hem ekonomik hem de ruhsal açıdan daha rahatlatıcı olduğunu dile getirirken başka bir çift ise birikim açısından kötü olduğunu belirtti. Uygulamanın yaygınlaşması halinde pek çok çiftin evlilik yolunda daha kolay adım atabileceği ifade edildi.