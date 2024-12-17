Yasa Dışı Bahisten Tutuklanmıştı: Fenomen İbrahim Yılmaz İlk Duruşmada Tahliye Edildi

Yasa dışı bahis yaptığı ve takipçilerini bu konuda teşvik ettiği iddiasıyla tutuklanan fenomen İbrahim Yılmaz hakim karşısında çıktı. Fenomen isim hakkında tahliye kararı verildi.

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Yasa Dışı Bahisten Tutuklanmıştı: Fenomen İbrahim Yılmaz İlk Duruşmada Tahliye Edildi

İstanbul’da yasa dışı bahis reklamı yaptığı ve insanları buna teşvik ettiği iddiasıyla ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz’ın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık İbrahim Yılmaz Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Sanık avukatı ise salonda hazır bulundu.

Yasa Dışı Bahisten Tutuklanmıştı: Fenomen İbrahim Yılmaz İlk Duruşmada Tahliye Edildi - Resim : 1

'AMACIM REKLAMINI YAPMAK DEĞİL'

Duruşmada savuma yapan sanık Yılmaz, içerik üreticisi olduğunu ve halka mikrofon uzatarak videolar çektiğini söyleyerek ‘’Halka mikrofon uzatıyorum, beni takip ederlerse para veriyorum. Paylaştığım videoların izlenme sayısına göre şirketlerden para kazanıyorum. Amacım yasa dışı bahis reklamı yapmak değil, reklamlar üzerinden para kazanıyorum’’ ifadelerini kullandı.

Alınan sanık savunmasının da ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Yılmaz'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

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Kaynak: DHA

Etiketler
İbrahim Yılmaz yasa dışı bahis Soruşturma
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