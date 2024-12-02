Vedat Milor ‘Bir Daha Gelmem’ Demişti! Kapısındaki Kuyruk Tren Gibi Uzadı, 40 Dakika Beklediler

Ünlü gurme Vedat Milor’un lezzetini beğendiği ama fotoğrafının çekilmesinden dolayı “Bir daha gelmem" diyerek tepki gösterdiği esnafın mekanına, çok sayıda kişi akın etti. Gelenler, lahmacun yemek için 40 dakika sırada beklediler.

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Vedat Milor ‘Bir Daha Gelmem’ Demişti! Kapısındaki Kuyruk Tren Gibi Uzadı, 40 Dakika Beklediler

Gündemdeki yemek tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken ünlü gurme Vedat Milor, lahmacunuyla ünlü bir mekanda yaşadığı tartışmayla gündem olmuştu.

“OYNAYAN MAYMUN DEĞİLİM BURADA”

Milor, mekanda yemek yedikten sonra “İstanbul'daki en iyi lahmacuncu” yorumunu yapmış, ancak mekan sahibini eleştirmişti. Kendisinden izin alınmadan fotoğrafının çekilmesine tepki gösteren Milor, Gerçekten rahatsız oldum. Ben oynayan maymun değilim burada. Kendimi kullanılmış gibi hissettim. Hiç laf kesmemenizi rica edeceğim. Benim fotoğrafımı çekmek özelime karışmak olur” demişti.

Vedat Milor ‘Bir Daha Gelmem’ Demişti! Kapısındaki Kuyruk Tren Gibi Uzadı, 40 Dakika Beklediler - Resim : 1

40 DAKİKA SIRA BEKLEDİLER

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından mekan sahibine destek olmak isteyenler mekana akın etti. Mekana girebilmek için sıraya girenlerden bir kişi çektiği videoda 40 dakika beklediğini söyledi.

Vedat Milor ‘Bir Daha Gelmem’ Demişti! Kapısındaki Kuyruk Tren Gibi Uzadı, 40 Dakika Beklediler - Resim : 2

MİLOR’DEN TEPKİ: DAKİKALARCA VİDEOYA ALINDIM

Olay sonrasında tepki toplayan Milor, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Milor, rahatsız olduğu durumu şöyle anlattı: Son YouTube videomda yaşanan olay sadece fotoğraf çekimi değildi. Uzun uzun (dakikalarca) farklı açılardan videoya alındım. Bu sırada mekan sahibi arkamda çalışanına 'Tabelayı da al' diye fısıldıyordu.

Vedat Milor ‘Bir Daha Gelmem’ Demişti! Kapısındaki Kuyruk Tren Gibi Uzadı, 40 Dakika Beklediler - Resim : 3

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Kaynak: Gerçek Gündem

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