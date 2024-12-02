Bahçeli'nin Çağrısı Sonrası AKP'de Neler Konuşuluyor? İşte Kulislerde Öne Çıkan İki Yorum... Cumhurbaşkanı Erdoğan Ne Düşünüyor?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM açılışında DEM Parti grubuyla tokalaşması Türkiye için yeni bir dönüm noktasının başlangıcı olarak yorumlandı. Bahçeli hamlesini bununla da kısıtlamadı ve grup toplantısında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ı işaret ederek 'Meclis'te DEM Parti grubunda konuşması' çağrısında bulundu. Bahçeli'nin bu çağrısı 'tarihi' olarak nitelendirildi ve beraberinde 'çözüm süreci' tartışmalarını getirdi.

Siyaset arenası yeni bir 'çözüm süreci'nin başlayıp başlamayacağını tartışırken bir yandan da Cumhur İttifakı ortakları arasında bir 'fikir ayrılığı' olduğu yönünde iddialar da atıldı ortaya. Hatta AKP'li Şamil Tayyar, Bahçeli'nin bu çıkışından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haberi olmadığını öne sürdü. Tayyar'ın bu iddiası kısa sürede AKP içinde bir tartışmaya dönüştü ve Cumhurbaşkanı danışmanları bu iddiaları hızla yalanladı.

Öyle ki gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu iddialar sonrası yaptığı ilk açıklamada Bahçeli'ye desteğini 'net' şekilde açıkladı. Sürecin bir yönüyle 'pozitif ilerleme' olarak değerlendirilmeye başladığı dönemde ise CHP'li Esenyurt Belediyesi ve ardından DEM Partili belediyelere kayyım atandı. İktidarın bu adımı sonrası 'çözüm süreci' tartışmaları farklı bir boyuta ulaştı.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atacağı adımlar ve AKP içerisinde konuşulanlar en çok merak edilenler arasında yer aldı. Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan bugünkü "Sürece, sürüklenenler! İttifaka Salı Ayarı" başlıklı yazısında AKP kulislerinde konuşulanları kaleme aldı.

AKP KULİSLERİNDEKİ İKİ YORUM

AKP kulislerinde devam eden tartışmalara ilişkin iki yorum öne çıkıyor:

Bahçeli’nin ilk açıklamasından partinin haberi yoktu. Bahçeli’nin projesi desteklenebilir, ama temkinli olunmalı.

'CUMHURBAŞKANI YOĞURDU ÜFLEYEREK YİYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'ye destek olduğu yönünde değerlendirilen açıklamaları ise AKP içinde 'dengeli ve temkinli' olarak değerlendiriliyor ve "Geçmişte yaşananlardan ders alındı, yoğurdu üfleyerek yiyor" yorumları yapılıyor.

'BAHÇELİ, SİYASİ HAYATINA MAL OLSA BİLE SONUNA KADAR GİDECEK'

Babacan, izlenimlerini şöyle aktarıyor:

"Bahçeli’nin çözüm süreci konusunda AKP’lilerle ilgili beklentisine geri dönersek. MHP liderinin, bu süreçte bazı AKP’lilerle bir araya geldiğini ve sohbet ettiğini anımsatalım. Bu görüşmelerden edinilen izlenim; Bahçeli’nin üstlendiği bu misyon konusunda son derece kararlı olduğu ve siyasi hayatına mal olsa bile sonuna kadar gideceği yönünde.

BAHÇELİ, AKP'NİN NET DESTEK VERMEMESİNDEN RAHATSIZ

Ayrıca Bahçeli’nin AKP yönetiminin tereddütlü yaklaşımından ve net bir şekilde destek vermemesinden rahatsız olduğu ve sitem ettiği de aktarılanlar arasında. MHP’nin resmi sosyal medya hesabından ‘vakit tamam, söz konusu vatan…’ şeklindeki ‘subliminal anonsun’ kaldırılması, Cumhurbaşkanıyla yapılan ve başarılı görüşmeye dayandırılıyor. Beklenen desteğin kapalı kapılar ardında verilmesinden sonra ‘anonsun’ amacına ulaştığı dile getiriliyor.

'ANLAMA VE BEKLEME SÜRECİ...'

Son anketler de ilki gibi geliyor. AKP tabanı ittifakın çizdiği bu yeni yoldan mutlu değil. Doğu ve Güneydoğu bölgesinin desteği sürüyor. Partinin önde gelenleri, 'Zaman içerisinde sonuç alınır ve olumlu sonuçları görülürse, vatandaşın olumsuz görüşü de değişir' yorumları yapıyorlar.

Gördüğünüz gibi, son bir hafta içerisinde AKP kulislerindeki ruh hali, mehter takımı gibi iki ileri bir geri… Anlama ve bekleme süreci devam ediyor…"