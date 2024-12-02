E-5'te Trafik Kazası, Ölü ve Yaralılar Var

İstanbul'da E-5 karayolu Ankara istikametinde midibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kaza sonrası kapanan yol, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Kaza, Maltepe D-100 Karayolu Ankara istikametinde saat 11.00 sıralarında yaşandı.

İddiaya göre, seyir halindeki 34 LOE 627 plakalı Otokar marka minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.

E-5'te Trafik Kazası, Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 1

AYNI AİLEDEN 7 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada minibüs şoförü Şenol Vatansever(45) hayatını kaybetti. Minibüste yolcu olarak bulunan 4’ü çocuk 7 kişilik Afgan uyruklu aile yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazada hayatını kaybeden minibüs şoförü Şenol Vatansever’in cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü.

E-5'te Trafik Kazası, Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 2

ULAŞIM NORMALE DÖNDÜ

Kaza nedeniyle Maltepe D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Devrilen minibüsün yoldan kaldırılmasıyla birlikte ulaşım normale döndü. Polis, kazaya ilişkin çalışma başlattı.

E-5'te Trafik Kazası, Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 3

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Kaynak: AA-DHA-İHA

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Trafik kazası Maltepe İstanbul
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