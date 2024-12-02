THY'yi Yasa Boğan Kaza: Uçuş Ekibi Kazaya Karıştı, Ölü ve Yaralılar Var

Adana’da seferden dönen uçuş ekibini taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada THY’yi kahreden haber geldi. Yaşanan kazada kaptan pilot Hasan Eren (40) yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 01.00 sıralarında Öğretmenler Bulvarı'nda yaşandı. Türk Hava Yolları'nın TK2472 sefer sayılı İstanbul-Çukurova uçuşu sonrası mürettebatı otele taşıyan Murat Koç yönetimindeki 01 ATY 115 plakalı minibüs, kavşakta Emirhan Özçelik yönetimindeki 31 APL 081 plakalı otomobille çarpıştı.

THY'yi Yasa Boğan Kaza: Uçuş Ekibi Kazaya Karıştı, Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 1

KAPTAN PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, servisteki kaptan pilot Hasan Eren'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

THY'yi Yasa Boğan Kaza: Uçuş Ekibi Kazaya Karıştı, Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 2

YARALILARIN DURUMU İYİ

Sağlık ekipleri, serviste yaralanan Murat Koç, Stephane Paillotte, Alankus Demir, Burak Öner, Nazlı Zehra Soytürk, Beyza Karaağaç ile otomobildeki Emirhan, Selda ve Bedirhan Özçelik'i ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Pilot Hasan Eren'in cenazesi morga kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

THY'yi Yasa Boğan Kaza: Uçuş Ekibi Kazaya Karıştı, Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 3

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Kaynak: DHA

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