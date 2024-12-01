5 Gencin Can Verdiği Kazada Kahreden Detay: Hayatları da Ölümleri de Beraber Oldu

Gece saatlerinde Bartın'ın Gürgenpınarı Mahallesi liman yolunda meydana gelen Türkiye'nin yüreğini yaktı. İnkumu tatil beldesinden Bartın'a doğru giden 22 yaşındaki Özgür Çomak yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı yönden gelen Ümit K. yönetimindeki hafriyat kamyonu ile kafa kafaya çarpıştı.

5 KİŞİ CAN VERDİ

Otomobil hurdaya dönerken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Özgür Çomak ile yanındaki Koray Uğuz, Rahmi Can Odabaş, Berkay Kaya ve Murat Can Körükçü'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

5 kişinin cansız bedeni otopsileri yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü ise ifadesi alınmak üzere jandarma tarafından karakola götürüldü.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Bartın Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından 5 arkadaşın cenazeleri öğle saatlerinde yakınları tarafından teslim alındı.

Murat Can Körükçü Kurucaşile Tekkeönü köyünde, sürücü Özgür Çomak Ulus ilçesine bağlı Abdipaşa beldesinde, Koray Uğuz merkeze bağlı Tabanözü köyünde, Rahmi Can Odabaş Çaydüzü Mahallesi'nde, Berat Kaya da Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi. Cenazelerde hayatını kaybeden gençlerin aileleri ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

TATİLE GİTMİŞLERDİ

Kazada ölen 5 kişinin liseden arkadaş oldukları, Bartın Üniversitesi'nde de aynı dönemde farklı bölümlerde eğitim görüp mezun oldukları belirtildi. Arkadaş grubunun İnkumu tatil beldesine gezmeye gittikleri, dönüş yolunda da kazanın yaşandığı bildirildi.

Kaynak: DHA