İlkokul Öğrencilerini Taşıyan Midibüs Devrildi, Yaralılar Var
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde okul gezisinden dönen ilkokul öğrencilerini taşıyan midibüs devrildi. Meydana gelen kaza sonucu 7'si öğrenci, 2'si öğretmen olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı.
Pamukova Bakacak Mahallesindeki Gençlik Kampı gezisinden dönen Sapanca İlkokulu öğrencilerini taşıyan Sapanca Belediyesine ait Ö.Ö. idaresindeki 54 SA 870 plakalı midibüs, Kadıköy-Karapınar mahalleleri civarında kontrolden çıkarak devrildi.
METRELERCE SÜRÜKLENDİ
Yaklaşık 30 metre sürüklenen midibüsün sürücüsü, öğretmenler B.Y. ve M.K. ile 7 öğrenci yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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