Muğla'da Kahreden Kaza: 2 Kardeş Öldü, Baba Yaralandı

Muğla'da meydana gelen feci kaza yürekleri yaktı. Kamyonetin istinat duvarına çarpması sonucu 2 kardeş ölürken baba yaralandı.

Son Güncelleme:
Muğla'da Kahreden Kaza: 2 Kardeş Öldü, Baba Yaralandı

Muğla-Marmaris kara yolu Taşhan mevkisinde Marmaris istikametinde seyreden Hasan Kırcaali (35) yönetimindeki kamyonet, yolun sağındaki istinat duvarına çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü Hasan, Miray (10) ve Cesur Kırcaali (7), Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Miray ve Cesur, Marmaris Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sapanca'da Feci Kaza! Baba ile Oğlunu Ölüm AyırdıSapanca'da Feci Kaza! Baba ile Oğlunu Ölüm AyırdıGüncel

Ünlü Oyuncu Kaza Geçirdi, İşte Son DurumuÜnlü Oyuncu Kaza Geçirdi, İşte Son DurumuMagazin

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Sabahları Baş Ağrısıyla Uyanıyorsanız Aman Dikkat! Nedeni Çok Farklı Olabilir Sabahları Baş Ağrısıyla Uyanıyorsanız Aman Dikkat! Nedeni Çok Farklı Olabilir
Fabrikada Kimyasal Madde Alarmı: 2 İşçi Hastaneye Kaldırıldı Fabrikada Kimyasal Madde Alarmı: 2 İşçi Hastaneye Kaldırıldı
Böyle Hırsızlık Görülmedi! Su Kanalının Kapısını Çaldılar Böyle Hırsızlık Görülmedi! Su Kanalının Kapısını Çaldılar
Kışın Hangi Bitkiler Ekilir? Kışın Bitki Bakımı Nasıl Yapılmalıdır? Kışın Hangi Bitkiler Ekilir? Kışın Bitki Bakımı Nasıl Yapılmalıdır?