Muğla'da Kahreden Kaza: 2 Kardeş Öldü, Baba Yaralandı

Muğla-Marmaris kara yolu Taşhan mevkisinde Marmaris istikametinde seyreden Hasan Kırcaali (35) yönetimindeki kamyonet, yolun sağındaki istinat duvarına çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü Hasan, Miray (10) ve Cesur Kırcaali (7), Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Miray ve Cesur, Marmaris Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA