Bartın'da Feci Kaza! 5 Genç Hayatını Kaybetti... Cenaze Aracı Şoförü O İsmi Duyunca Fenalaştı
Bartın'da bir kamyon ile otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 21-23 yaş aralığında 5 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine giden cenaze aracı şoförü ise, vefat edenler arasında kayınbiraderinin olduğunu öğrenince fenalaştı.
Bartın İnkumu yolu Boğaz mevkiinde Ümit Kömeç (44) yönetimindeki 74 DH 890 plakalı kamyon ile Berkan Kaya (22) yönetimindeki 74 BC 310 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kamyonun altına giren otomobilin içinde sıkışan sürücü Kaya ile yanındaki arkadaşları Rahmi Can Odabaş (21), Özgür Çomak (22), Koray Uğuz (23) ve Murat Can Körükçü'nün (21) hayatını kaybettiği tespit edildi.
KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA
Kazada yara almayan kamyon şoförü Kömeç, jandarma ekiplerince gözaltına alınırken Bartın İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Baykal kaza yerine gelerek bilgi aldı.
Hayatını kaybeden gençlerin bir eğlence mekanından çıkmalarının ardından içinde bulundukları araçla yanlarında seyreden başka bir otomobille yarış yaptıkları sırada kamyonla çarpıştıkları öne sürüldü.
CENAZE ARACI ŞOFÖRÜ ŞOKE OLDU
Diğer yandan kaza yerine çağrılan Bartın Belediyesine ait cenaze aracının şoförü Bilal Yılmaz, ölenler arasında kayınbiraderi Rahmi Can Odabaş'ın da bulunduğunu öğrenince ayakta duramaz hale geldi, gözyaşı döktü. Bunun üzerine olay yerine başka bir şoför çağırıldı.
Kaynak: AA