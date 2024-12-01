GESTAŞ ve Marmara RoRo'dan Sefer İptalleri

Türkiye genelini etkisi altına alan kötü hava şartları deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. 1 Aralık 2024 tarihinde olumsuz hava şartları nedeniyle GESTAŞ AŞ ve Marmara RoRo şirketleri bazı deniz seferlerini iptal ettiklerini duyurdu. İşte iptal olan seferler…

Son Güncelleme:
GESTAŞ ve Marmara RoRo'dan Sefer İptalleri

Son günlerde etkili olan kötü hava şartları nedeniyle 1 Aralık 2024 tarihinde GESTAŞ AŞ ve Marmara RoRo şirketleri bazı deniz seferlerini iptal etti.

GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Narlı-Marmara hattındaki 11.30 ve 17.30 seferleri kötü hava şartları nedeniyle iptal edildi. Marmara RoRo şirketi ise, 1 Aralık 2024 tarihinde Marmara Denizi’ndeki tüm seferlerini iptal ettiğini bildirdi. Yolcuların, iptal edilen seferler için alternatif ulaşım yöntemleri hakkında bilgi alması tavsiye ediliyor.

Hafta Sonuna Plan Yapanlar Dikkat: Meteoroloji Saat Vererek Uyardı! Çok Kuvvetli Olacak...Hafta Sonuna Plan Yapanlar Dikkat: Meteoroloji Saat Vererek Uyardı! Çok Kuvvetli Olacak...Güncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Marmara Denizi
Son Güncelleme:
Uyurken Yastığı Böyle Koyun: Faydasını Duyunca Çok Şaşıracaksınız Uyurken Yastığı Böyle Koyun: Faydasını Duyunca Çok Şaşıracaksınız
Bilmeyen Yandı! Bir Anda Çöpe Gidebilir: Kazaklar ve Hırkalar Bu Şekilde İlk Günkü Gibi Kalıyor Bilmeyen Yandı! Bir Anda Çöpe Gidebilir: Kazaklar ve Hırkalar Bu Şekilde İlk Günkü Gibi Kalıyor
Naci Görür Vali ve Belediye Başkanlarına Seslendi: 'Depremi Bir Uyarı Kabul Edip...' Naci Görür Vali ve Belediye Başkanlarına Seslendi
Saadet Partisi'nden Hükümete Yazar Kasalı Protesto Saadet Partisi'nden Hükümete Yazar Kasalı Protesto