GESTAŞ ve Marmara RoRo'dan Sefer İptalleri
Türkiye genelini etkisi altına alan kötü hava şartları deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. 1 Aralık 2024 tarihinde olumsuz hava şartları nedeniyle GESTAŞ AŞ ve Marmara RoRo şirketleri bazı deniz seferlerini iptal ettiklerini duyurdu. İşte iptal olan seferler…
Son günlerde etkili olan kötü hava şartları nedeniyle 1 Aralık 2024 tarihinde GESTAŞ AŞ ve Marmara RoRo şirketleri bazı deniz seferlerini iptal etti.
GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Narlı-Marmara hattındaki 11.30 ve 17.30 seferleri kötü hava şartları nedeniyle iptal edildi. Marmara RoRo şirketi ise, 1 Aralık 2024 tarihinde Marmara Denizi’ndeki tüm seferlerini iptal ettiğini bildirdi. Yolcuların, iptal edilen seferler için alternatif ulaşım yöntemleri hakkında bilgi alması tavsiye ediliyor.
Kaynak: İHA
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