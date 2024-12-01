GESTAŞ ve Marmara RoRo'dan Sefer İptalleri

Son günlerde etkili olan kötü hava şartları nedeniyle 1 Aralık 2024 tarihinde GESTAŞ AŞ ve Marmara RoRo şirketleri bazı deniz seferlerini iptal etti.

GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Narlı-Marmara hattındaki 11.30 ve 17.30 seferleri kötü hava şartları nedeniyle iptal edildi. Marmara RoRo şirketi ise, 1 Aralık 2024 tarihinde Marmara Denizi’ndeki tüm seferlerini iptal ettiğini bildirdi. Yolcuların, iptal edilen seferler için alternatif ulaşım yöntemleri hakkında bilgi alması tavsiye ediliyor.

Kaynak: İHA