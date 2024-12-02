23 Yıl Sonra Yeniden... Yazar Kasa Bu Kez İktidarın Ekonomi Politikaları İçin Fırlatıldı

Bülent Ecevit’in 2001’de başbakanlığı döneminde Ahmet Çakmak isimli esnaf tarafından yazar kasa fırlatılarak protesto edilmesinden 23 yıl sonra, bu eylemin bir benzeri Trabzon’da AKP iktidarına karşı yapıldı.

Saadet Partisi Ortahisar İlçe Başkanlığı, AKP’nin ekonomi politikalarını yazar kasa fırlatarak protesto etti. Saadetliler, “Enflasyon Çıldırtıyor” yazılı pankartı açarak el arabalarında mutfak tüpü ve kömür torbası taşıyarak eylem yaptı.

Ortahisar İlçe Başkanı Burak Turhan, konuya ilişkin yaptığı basın açıklamasında, “Artık maaşlar değil, borçlar konuşuluyor. Tencerelerde aş değil, haykırışlar kaynıyor. Asgari ücretlinin maaşı daha cebine girmeden yok oluyor. Emeklinin üç kuruşu, en temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetmiyor. Gençlerimiz iş bulamıyor, ev kuramıyor, geleceğini bu topraklarda göremiyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA