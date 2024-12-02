23 Yıl Sonra Yeniden... Yazar Kasa Bu Kez İktidarın Ekonomi Politikaları İçin Fırlatıldı

AKP'nin ekonomi politikaları, yazar kasa fırlatılarak protesto edildi. Söz konusu eylem 2001 krizi döneminde dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'e yönelik esnaf tarafından yapılan protestoyu hatırlattı.

Son Güncelleme:
23 Yıl Sonra Yeniden... Yazar Kasa Bu Kez İktidarın Ekonomi Politikaları İçin Fırlatıldı

Bülent Ecevit’in 2001’de başbakanlığı döneminde Ahmet Çakmak isimli esnaf tarafından yazar kasa fırlatılarak protesto edilmesinden 23 yıl sonra, bu eylemin bir benzeri Trabzon’da AKP iktidarına karşı yapıldı.

23 Yıl Sonra Yeniden... Yazar Kasa Bu Kez İktidarın Ekonomi Politikaları İçin Fırlatıldı - Resim : 1

Saadet Partisi Ortahisar İlçe Başkanlığı, AKP’nin ekonomi politikalarını yazar kasa fırlatarak protesto etti. Saadetliler, “Enflasyon Çıldırtıyor” yazılı pankartı açarak el arabalarında mutfak tüpü ve kömür torbası taşıyarak eylem yaptı.

23 Yıl Sonra Yeniden... Yazar Kasa Bu Kez İktidarın Ekonomi Politikaları İçin Fırlatıldı - Resim : 2

Ortahisar İlçe Başkanı Burak Turhan, konuya ilişkin yaptığı basın açıklamasında, “Artık maaşlar değil, borçlar konuşuluyor. Tencerelerde aş değil, haykırışlar kaynıyor. Asgari ücretlinin maaşı daha cebine girmeden yok oluyor. Emeklinin üç kuruşu, en temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetmiyor. Gençlerimiz iş bulamıyor, ev kuramıyor, geleceğini bu topraklarda göremiyor” ifadelerini kullandı.

Ecevit'e yazar kasa atan esnaf konuştu: Bana terörist demedi, provokatör demedi, çözüm aradıEcevit'e yazar kasa atan esnaf konuştu: Bana terörist demedi, provokatör demedi, çözüm aradıSiyaset
Kendini yakmak isteyen esnaf serbest bırakıldı! 'Esnaf artık yazar kasa atmıyor, kendini yakıyor'Kendini yakmak isteyen esnaf serbest bırakıldı! 'Esnaf artık yazar kasa atmıyor, kendini yakıyor'Güncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
Bülent Ecevit Saadet Partisi
Son Güncelleme:
Dişçiye Gitmeden En Doğal Yöntemle Dişleriniz İnci Gibi Olacak: Deneyin Farkı Görün Dişçiye Gitmeden En Doğal Yöntemle Dişleriniz İnci Gibi Olacak: Deneyin Farkı Görün
Kılıçdaroğlu'ndan Dikkat Çeken 'İç Karışıklık' Mesajı Kılıçdaroğlu'ndan Dikkat Çeken 'İç Karışıklık' Mesajı
'Çözüm Sürecini Kim Bitirdi?' Tartışması Yeniden Alevlendi... AKP Cephesinden 'Demirtaş' Çıkışı 'Çözüm Sürecini Kim Bitirdi?' Tartışması Yeniden Alevlendi
Herkes Çok Beğenmişti! Annem Ankara Dizisiyle İlgili Ortaya Çıkan Gerçek Herkes Çok Beğenmişti! Annem Ankara Dizisiyle İlgili Ortaya Çıkan Gerçek