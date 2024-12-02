Ne Grip Ne de Zatürre! İşte Türkiye’nin Yeni Kabusu, Hasta Olan 3 Ayda İyileşiyor

Nöroloji Uzmanı Dr. Selgin Biber, kış aylarında sıklaşan hastalıklara karşı önemli açıklamalar yaptı. Viral enfeksiyonlardan korunmak için hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Biber, ‘yüz felci’ uyarısı yaptı.

Biber, vatandaşlar arasında çok bilinmese de otoimmün hastalıkların ve viral enfeksiyonların yüz felcine yol açabileceğine dikkat çekti.

“YÜZ FELCİ, NADİREN KALICI OLABİLİR”

Biber, “Yüz felci, yüz kaslarını hareket ettiren sinirin (fasiyal sinir) hasar görmesi veya işlevini kaybetmesi sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Bu durum, genellikle yüzün bir tarafında kas güçsüzlüğüne veya hareketsizliğe neden olur. Yüz felci, genellikle geçici olsa da nadiren kalıcı olabilir” dedi.

YÜZ FELCİ NEDEN OLUR?

Uzm. Dr. Biber, yüz felcinin nedenlerini şöyle açıkladı: Uçuk virüsü, zona, Epstein-Barr virüsü gibi enfeksiyonlar, baş yaralanmaları veya cerrahi işlemler, fasiyal sinir üzerinde baskı yapan beyin veya kafa tabanı tümörleri, orta kulak enfeksiyonları ve mastoidit, multipl skleroz gibi otoimmün hastalıklar, diyabet, hipertansiyon, Lyme hastalığı.

“ATKI VE ŞAPKA KULLANILMALI”

Rüzgâr veya ani sıcaklık değişimlerinin yüz sinirinin dolaşımını etkilediğini belirten Biber, yüz felcinden korunmak için “Dengeli beslenme ve düzenli egzersiz yapılmalı. Viral enfeksiyonlardan korunmak için hijyen kurallarına dikkat edilmeli. Aşırı soğuk ve rüzgârlı havalarda yüzün korunması için atkı veya şapka kullanılmalı” diyerek uyardı.

Biber, yüz felcinin tedaviye bağlı olarak 3-6 hafta içinde, genellikle 3 ay içinde tamamen düzeldiğini açıkladı.

Kaynak: İHA