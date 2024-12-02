Ne Grip Ne de Zatürre! İşte Türkiye’nin Yeni Kabusu, Hasta Olan 3 Ayda İyileşiyor

Uzmanlar, kış aylarında sık sık görülen grip ve nezlenin dışında kimsenin bilmediği gizli tehlikeye karşı uyardı. İşte her yaştan insanı tehdit eden, Türkiye’nin yeni kabusu ve dikkat edilmesi gerekenler…

Son Güncelleme:
Ne Grip Ne de Zatürre! İşte Türkiye’nin Yeni Kabusu, Hasta Olan 3 Ayda İyileşiyor

Nöroloji Uzmanı Dr. Selgin Biber, kış aylarında sıklaşan hastalıklara karşı önemli açıklamalar yaptı. Viral enfeksiyonlardan korunmak için hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Biber, ‘yüz felci’ uyarısı yaptı.

Biber, vatandaşlar arasında çok bilinmese de otoimmün hastalıkların ve viral enfeksiyonların yüz felcine yol açabileceğine dikkat çekti.

Ne Grip Ne de Zatürre! İşte Türkiye’nin Yeni Kabusu, Hasta Olan 3 Ayda İyileşiyor - Resim : 1

“YÜZ FELCİ, NADİREN KALICI OLABİLİR”

Biber, “Yüz felci, yüz kaslarını hareket ettiren sinirin (fasiyal sinir) hasar görmesi veya işlevini kaybetmesi sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Bu durum, genellikle yüzün bir tarafında kas güçsüzlüğüne veya hareketsizliğe neden olur. Yüz felci, genellikle geçici olsa da nadiren kalıcı olabilir” dedi.

YÜZ FELCİ NEDEN OLUR?

Uzm. Dr. Biber, yüz felcinin nedenlerini şöyle açıkladı: Uçuk virüsü, zona, Epstein-Barr virüsü gibi enfeksiyonlar, baş yaralanmaları veya cerrahi işlemler, fasiyal sinir üzerinde baskı yapan beyin veya kafa tabanı tümörleri, orta kulak enfeksiyonları ve mastoidit, multipl skleroz gibi otoimmün hastalıklar, diyabet, hipertansiyon, Lyme hastalığı.

Ne Grip Ne de Zatürre! İşte Türkiye’nin Yeni Kabusu, Hasta Olan 3 Ayda İyileşiyor - Resim : 2

“ATKI VE ŞAPKA KULLANILMALI”

Rüzgâr veya ani sıcaklık değişimlerinin yüz sinirinin dolaşımını etkilediğini belirten Biber, yüz felcinden korunmak için “Dengeli beslenme ve düzenli egzersiz yapılmalı. Viral enfeksiyonlardan korunmak için hijyen kurallarına dikkat edilmeli. Aşırı soğuk ve rüzgârlı havalarda yüzün korunması için atkı veya şapka kullanılmalı” diyerek uyardı.

Biber, yüz felcinin tedaviye bağlı olarak 3-6 hafta içinde, genellikle 3 ay içinde tamamen düzeldiğini açıkladı.

Ne Grip Ne de Zatürre! İşte Türkiye’nin Yeni Kabusu, Hasta Olan 3 Ayda İyileşiyor - Resim : 3

Bahçeli'nin Çağrısı Sonrası AKP'de Neler Konuşuluyor? İşte Kulislerde Öne Çıkan İki Yorum... Cumhurbaşkanı Erdoğan Ne Düşünüyor?Bahçeli'nin Çağrısı Sonrası AKP'de Neler Konuşuluyor? İşte Kulislerde Öne Çıkan İki Yorum... Cumhurbaşkanı Erdoğan Ne Düşünüyor?Güncel

Türkiye’nin Can Suyunda Felaketin Eli Kulağında! ‘Böyle Giderse İkiye Bölünecek’ Diyerek UyardıTürkiye’nin Can Suyunda Felaketin Eli Kulağında! ‘Böyle Giderse İkiye Bölünecek’ Diyerek UyardıGüncel

Asgari Ücrete Endeksli Alt Sınır Binlerce Lira Kaybettirdi! AKP Teklif Verdi, 12 Aylık Brüt Ücret Üstünden HesaplanacakAsgari Ücrete Endeksli Alt Sınır Binlerce Lira Kaybettirdi! AKP Teklif Verdi, 12 Aylık Brüt Ücret Üstünden HesaplanacakEkonomi

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Dolaptaki Tahıllarınızı Böceklenmeden Uzun Süre Saklayabileceksiniz: Sadece 1 Tanesi Yetiyor Dolaptaki Tahıllarınızı Böceklenmeden Uzun Süre Saklayabileceksiniz: Sadece 1 Tanesi Yetiyor
Türk Bilim İnsanlarından Tarihe Geçen Çalışma: Otizmin Çaresi Bulunmuş Olabilir Türk Bilim İnsanlarından Tarihe Geçen Çalışma
Bulaşık Makinenizde Bu 20 Eşyayı Yıkayabileceğinizi Biliyor muydunuz? Kimsenin Aklına Gelmemişti Bulaşık Makinenizde Bu 20 Eşyayı Yıkayabileceğinizi Biliyor muydunuz? Kimsenin Aklına Gelmemişti
Kışın Tek Tehlike Grip Değil... Uzmanlar Uyardı! Hemen Bulaşıyor, Yatağa Düşürüyor Uzmanlar Uyardı! Hemen Bulaşıyor, Yatağa Düşürüyor