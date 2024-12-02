Asal Araştırma'dan İlginç Anket! 'Terör' Vurgusuyla Kayyım Sorusu Sordu

İktidarın son aylarda birçok belediyeye peş peşe kayyım atanması anket şirketlerine bile çalışma konusu oldu. Asal Araştırma, "Terör iltisakı sebebiyle" vurgusu yaparak katılımcılara "Kayyum atamalarını doğru buluyor musunuz?" sorusunu sordu.

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Asal Araştırma'dan İlginç Anket! 'Terör' Vurgusuyla Kayyım Sorusu Sordu

CHP'li Esenyurt ve DEM Partili Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine "terör iltisakı" iddiasıyla kayyım atandı. Herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın kayyım atılmasına kamuoyundan ve siyasetten tepki yağarken, terörle ilişkili olduğu iddia edilen diğer belediyelere de sırasıyla kayyım atanmaya başladı.

Türkiye'nin birçok kesiminden vatandaş, iktidarın kayyım politikasını "halkın iradesine gasp" olarak nitelendirirken, bu durum anket şirketlerine bile çalışma konusu oldu.

Asal Araştırma'dan İlginç Anket! 'Terör' Vurgusuyla Kayyım Sorusu Sordu - Resim : 1

Asal Araştırma, son çalışmasında katılımcılara "Terör iltisakı sebebiyle belediyelere kayyum atanmasını doğru buluyor musunuz?" şeklinde sordu.

"Terör iltisakı sebebiyle" vurgusuna yer verilen soruya katılımcıların yanıtları şu şekilde:

Evet, kayyum atanmasını doğru buluyorum: Yüzde 47,8

Hayır, kayyum atanmasını doğru bulmuyorum: Yüzde 36

Fikrim yok/cevap yok: Yüzde 16,2

Asal Araştırma'dan İlginç Anket! 'Terör' Vurgusuyla Kayyım Sorusu Sordu - Resim : 2

Kayyımları doğru bulduğu söyleyen seçmenlerin partilere göre dağılımı ise şu şekilde oldu:

AKP'li Seçmen: Yüzde 66,4

CHP'li Seçmen: Yüzde 23.0

MHP'li Seçmen: Yüzde 78,8

DEM Partili Seçmen: Yüzde 16,0

İYİ Partili Seçmen: Yüzde 74,6

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Kaynak: Gerçek Gündem

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