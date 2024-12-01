Belediye Meclisinde Kayyım Protestosu: AKP'li Üyeler Tepkiler Sonrası Salonu Terk Etti

Van’ın DEM Parti yönetiminde olan Bahçesaray Belediyesi’ne kayyım atanması ve ardından belediye başkanı Ayvaz Hızır’ın görevden alınması Van Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında protesto edildi.

Van Büyükşehir Belediye Meclis birleşiminin açılış konuşmasını yapan Meclis Başkan Vekili Tuncer Sağınç, iktidarın kayyum politikalarını eleştirerek, Bahçesaray Belediyesine atanan kayyımı kabul etmeyeceklerini söyledi.

DEM Parti grubu adına söz alan Grup Eş Sözcüsü Dilgeş Aslan, Bahçesaray’a hukuksuz bir şekilde kayyım atandığını ve bu Meclis grubunda oturan AKP’li üyelerin de bu suça ortak olduğunu kaydetti.

“DİLİYORUZ Kİ UTANÇLARINDAN GELMEMİŞ OLSUNLAR”

Aslan, birleşime katılmayan AKP’li Bahçesaray meclis üyelerinin gelmemesinin manidar olduğunu belirterek, ''AKP’nin iki meclis üyesi burada değil. Birinin soy ismi Müküs diğeri ise Mîks’in (Bahçesaray) meclis üyesi. Diliyoruz ki utançlarından gelmemiş olsunlar. Ya utançlarından gelmediler ya da gerçekle yüzleşmek istemediler” dedi.

AKP’Lİ ÜYELER TOPLANTIYI TERK ETTİ

Aslan’ın konuşmasının ardından AKP grubu adına söz alan Havva Duran, ''Biz de kayyımdan memnun olmadığımızı daha önce de söyledik. Ancak siz de GBT’lerine bakıp aday gösterin” demesi üzerine DEM Parti grubundan tepki sesleri yükseldi. İki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Bunun üzerine AKP’li meclis üyeleri salonu terk etti.

Kaynak: ANKA