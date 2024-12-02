Canlı Yayında 'Kısır' Tepkisi: O Paylaşımlar Kadın Yorumcuları Çileden Çıkardı

tv100'de Harika Ertunç İle Günün Rotası programına kadınlar damga vurdu. Üsküdar Üniversitesi İTBF Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak gündem değerlendirilmesinin yapılırken konuların detaylı olarak incelenmesi gerektiğini ifade ettiği sırada kendisine yönelik, "Sen ne anlarsın bu işlerden" diye tepkiler geldiğini dile getirdi.

'ÇOK AYIP'

Kıvılcım Harika Ertunç da sosyal medyadan gelen o yorumlara tepki gösterdi. Ertunç, "Biz dört kadın şu meseleyi konuşarak aslında medyada da süregelen çok da doğru olmayan bakış açısını bozmuş olduk. X hesabından neler yazılmış diye kontrol ettim. Hala 4 kadın bir araya geldiğinde şu konuları konuşabileceğini inanmayan insanlar var. Kısır günü mü yapıyorsunuz diyenler var çok ayıp" ifadelerini kullandı.

'KISIR DA YAPARIZ'

Bunun üzerine Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak hem gündemi değerlendirip hem de kısır yapabileceklerinin altını çizdi. Kaynak, 14 tane kitap yazdığını ifade ederek, "Bu bana söylediği zaman önce 14 kitabımı okusunlar. Tabi bu benim kısır ve börek yapmayacağım anlamına gelmez. Çok da güzel yaparım" diye konuştu.

Siyasal İletişimci Nur Tuğba Aktay ise "Biz kısır da çorba da yaparız. Çocuk da bakarız. Tek başımıza arabamızın tekerini de değiştiririz" dedi.

Kaynak: tv100