'Yenidoğan Çetesi'nde Adı Geçiyordu... Avcılar Hospital'in Depo Sorumlusu Bir Araçta Ölü Bulundu

'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasında adı geçen Avcılar Hospital Hastanesi'nin depo sorumlusu Satılmış Çim, Küçükçekmece’de bir aracın içinde ölü bulundu. Çim'in 2 gündür kayıp ilanıyla arandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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'Yenidoğan Çetesi'nde Adı Geçiyordu... Avcılar Hospital'in Depo Sorumlusu Bir Araçta Ölü Bulundu

Küçükçekmece'de dün bir şahıs aracın içinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından şahsın 2 gündür kayıp ilanıyla aranan Satılmış Çim’e ait olduğu ortaya çıktı.

Çalışmaların devamında 'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasında adı geçtiği ve kapatılan Avcılar Hospital Hastanesi'nin depo sorumlusu olarak çalıştığı öğrenildi. Sağ kol bileğine iki adet iğne vurulan Çim’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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