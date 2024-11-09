Rus Televizyonundan Melania Trump'a Cinsiyetçi Saldırı! Çıplak Fotoğraflarını Gösterip Dalga Geçtiler

Bir Rus devlet televizyonu, yeniden ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ı canlı yayında eşi Melania Trump'ın çıplak fotoğraflarını göstererek "tebrik etti." Program sunucuları First Lady'nin modellik döneminden fotoğrafları için cinsiyetçi yorumlar yaparken, Melania Trump ile yayın boyunca alay etti. Bu tavra Rusya'da dahil tüm dünyadan tepki yağdı.

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Rus Televizyonundan Melania Trump'a Cinsiyetçi Saldırı! Çıplak Fotoğraflarını Gösterip Dalga Geçtiler

ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçiminde kazanan Donald Trump oldu. Dört yıl sonra yeniden ABD başkanı seçilen Trump'ın eşi Melania Trump'ın bir Rus televizyonunca maruz bırakıldığı tavır ise tepki çekti.

"60 Dakika" programında Rus televizyon sunucuları Yevgeny Popov ve Olga Skabeyeva, Donald Trump'ın yeniden seçilmesi hakkında konuşurken ekranda Melania Trump'ın modellik günlerinden, aralarında 2000 yılındaki bir GQ profilinden çıplak fotoğraflarının da bulunduğu çok sayıda fotoğraf gösterdi.

Rus Televizyonundan Melania Trump'a Cinsiyetçi Saldırı! Çıplak Fotoğraflarını Gösterip Dalga Geçtiler - Resim : 1

YAYINDA DALGA GEÇTİLER

T24'te yer alan habere göre yayın sırasında Skabeyeva gülerken, Popov şunları söyledi:

“Melania Trump'ın kocası nihayet kazandığına göre, ikinci kez Beyaz Saray'a geri dönmeye hazırlanıyor. İşte Melania 2000 yılında böyle görünüyordu. Bu GQ dergisinin kapağı. Geleceğin First Lady'si kürklerin üzerinde bir sabahlıkla yatıyor. Derginin içinde Melania'nın özel bir uçağın yanında ve uçakta seksi fotoğrafları var. Fotoğraflardan birinde model sadece iç çamaşırı giymiş, üzerinde ABD mührü olan mavi bir halının üzerinde yatıyor, sanki erkek dergisinin editörleri modellerinin geleceği hakkında önceden bir şeyler biliyorlarmış gibi.”

Rus Televizyonundan Melania Trump'a Cinsiyetçi Saldırı! Çıplak Fotoğraflarını Gösterip Dalga Geçtiler - Resim : 2

RUSYA'DAN DA TEPKİ ALDI

Yaşanan cinsiyetçi saldırıya sosyal medyada dünyanın her yerinden ve her kesimden tepki yağarken, Russia Media Monitor izleme grubunun kurucusu Julia Davis de bu korkunç tavra tepki göstererek “Bu arada Rusya'da: ülkenin en çok izlenen devlet televizyon kanalı Melania Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşünü böyle karşıladı. Olga Skabeeva gülmemeye çalışıyor. Bu muhtemelen onun fikriydi" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: T24

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