İş İnsanına Canlı Yayında Kan Donduran Mesaj! O Sözler Savcılığı Harekete Geçirdi

Sosyal medyada içerik üreticiliği de yapan iş insanı Tamer Karaoğlu, canlı yayın sırasında bir takipçisi tarafından ölümle tehdit edildi. Mesajdaki hakaret ve tehditleri görüp endişeye kapılan iş insanının şikayeti üzerine, şüpheli hakkında hapis cezası istendi.

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İş İnsanına Canlı Yayında Kan Donduran Mesaj! O Sözler Savcılığı Harekete Geçirdi

Sosyal medyada doğa sporları ve karavan yaşamıyla ilgili içerikleriyle tanınan iş insanı Tamer Karaoğlu, canlı yayın sırasında bir takipçisinden gelen mesajla sarsıldı. Can A. isimli şahıstan Karaoğlu'na gelen mesajda ölüm tehdidi ve ağır hakaretler yer alıyordu.

Sabah'ın haberine göre; takipçisi Can A, iş insanını "Geri zekâlı, beyinsiz mal, yavşak, karaktersiz, dolandırıcı, hırsız, çakal. Sana haddini bildireceğim, kafanı gözünü kırarım ha! Şimdi ben seni öldürmez miyim? Bak senin kafanı gözünü ayrı açacağım, Tamer Karaoğlu'nun kemiklerini kıracağım, onu da böyle bütün millete göstereceğim, oğlum seni öldüreceğim bak öldüreceğim, kafana sıkacağım" ifadeleriyle tehdit etti. Gördüğü mesajla şoke olan Karaoğlu, olayı yargıya taşıdı.

İş İnsanına Canlı Yayında Kan Donduran Mesaj! O Sözler Savcılığı Harekete Geçirdi - Resim : 1

7 YIL 7 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Savcılık, Karaoğlu'nun sunduğu delilleri inceleyerek, canlı yayının kayıtlarını da soruşturma dosyasına ekledi. Şüpheli Can A., verdiği ifadede suçlamaları kabul ederek, pişman olduğunu dile getirdi. Ancak savcılık, olayla ilgili yeterli delillerin toplandığını ve şüphelinin üzerine atılı suçları işlediğine dair şüphenin mevcut olduğunu belirtti. Can A. hakkında "Zincirleme Hakaret" ve "Zincirleme Tehdit" suçlarından 7 yıl 7 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

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Kaynak: Sabah

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