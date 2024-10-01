Okan Buruk 'Tehdit' Suçlamasıyla PFDK'ya Sevk Edildi! Kaç Maç Ceza Alacak?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "tehdit" suçlamasıyla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Galatasaray-Kasımpaşa maçında, dördüncü hakemle diyalog kuran Okan Buruk'un "Buna penaltı veren hakem, bir daha burada maç yönetemez" dediği ortaya çıkmıştı. Buruk'un sözlerine kamuoyunda tepki yağmıştı.

Galatasaray'ın, 3-3 berabere kaldığı maçın son anlarında, konuk ekip penaltı atışı kazanmıştı. Penaltının VAR kontrolü sırasında dördüncü hakeme itirazlarda bulunan Buruk'un sözleri, yayıncı kuruluşun kameralarına yansımıştı.

TFF, Okan Buruk'un maçta dördüncü hakeme sarfettiği sözler nedeniyle PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "GALATASARAY A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu OKAN BURUK ’un aynı müsabakadaki “tehdidi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 01.10.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." denildi.

OKAN BURUK KAÇ MAÇ CEZA ALACAK? İŞTE İHTİMALLER...

TFF Disiplin Talimatı'na göre, Okan Buruk'un sevk edildiği 41. maddenin tanımı şu şekilde;

"TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştiren futbolculara 2 ila 5, fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakadan men cezası verilir. Bu maddede yer alan müsabakadan men, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve hak mahrumiyeti cezalari para cezasına çevrilemez"