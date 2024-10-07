Diyanette 'Erzurum Lobisi'! Elleri İstismar Dosyasına Kadar Uzanmış

Diyanet İşleri Başkanlığı yapılan atamalarla gündemdeki yerini korurken, kurum içerisinde de tartışmalar yaşanıyor. Diyanet içerisinde konuşulanlara göre Erzurumlular ya da bu ille bağlantılı olanlar arasında kendiliğinden bir lobi kuruldu. Atamalarda da bu lobinin etkili olduğu söyleniyor. Son olarak, Kuran kursunda istismar skandalı soruşturmasında açığa alınan Palandöken Müftüsü Abdulhalim Acar’ın, Ankara Altındağ Müftüsü olarak atanmasında da ‘Erzurum lobisi’ olduğu iddia edildi.

Diyanet içerisinde konuşulanlara göre Erzurumla bağlantısı olan kişiler arasında Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt, Eski Din Hizmetleri Genel Müdürü ve T.C. Piriştine Din Hizmetleri Müşaviri Bünyamin Albayrak, Çorum İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Ankara İl Müftüsü Hasan Çınar bulunuyor. Bu isimlerin memleketi, okudukları ya da görev yaptıkları yer Erzurum.

Konuşulanlara göre, lobide yer alanlar hemşehricilik yapıyor ve kendilerine yakın gördükleri isimlerin atanmasında etkili oluyor. Ayrıca soruşturma gerektiren olaylarda da birbirlerini korudukları iddia ediliyor.

İSTİSMAR DOSYASINDA DA ‘BİRBİRLERİNİ KOLLADILAR’ İDDİASI

Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Erzurum Hacı Bahattin Evgi Yatılı Erkek Kuran Kursu'nda 2022 yılında 12 yaşında 7 çocuk istismar edilmişti. Kursta belletmen olarak çalışan Hakan Aslankafa 119 yıl hapis cezası ile yargılanırken 7 kişi de açığa alınmıştı. Açığa alınan isimlerden olan Erzurum Palandöken Müftüsü Abdulhalim Acar kısa süre sonra Ankara İl Müftü yardımcısı olarak atandı. Bu görevi 1 yıl 10 ay icra eden Acar, geçen eylül ayında terfi alarak Ankara’nın en büyük ilçelerinden Altındağ’a müftü olarak atandı. İddiaya göre atama kararında Ankara Müftüsü Hasan Çınar etkili oldu.

Konuşulan bir diğer konu ise Çorum İl Müftüsü Şahin Yıldırım’ın istismar dosyası açıldığında Erzurum İl Müftüsü olması. Erzurum lobisi bu soruşturma sürecinde Yıldırım’ı korudu ve Yıldırım önce Malatya sonra ise Çorum müftüsü oldu.

Kaynak: Gerçek Gündem